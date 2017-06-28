Депутаты запретили детям гулять по кладбищам Петербурга ночью

Депутаты петербургского ЗакСа в первом чтении поддержали законопроект, запрещающий подросткам посещение ряда объектов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», автор законопроекта Александр Тетердинко заявил, что таким образом можно уберечь несовершеннолетних от употребления наркотиков и обеспечить их безопасность.

На пленарном заседании 28 июня за предложение проголосовали 42 из 50 парламентариев. В документе перечислен список мест, куда должен быть закрыт доступ детям: объекты, предназначенные для проведения зрелищных мероприятий сексуального либо эротического характера, букмекерские конторы, тотализаторы, места для использования курительных принадлежностей, в том числе курительных трубок всех типов, включая кальяны, бестабачные курительные изделия.

Как заявил единоросс, запрет поможет «бороться с посещением несовершеннолетними так называемых «кальянных», других «курительных» заведений, предназначенных для употребления различных курительных смесей посредством электронных сигарет, вейпов и т.п.».

В законопроекте отдельно предлагается перечень мест, которые дети не могут посещать по ночам без сопровождения родителей. Уже имеющийся список предлагается дополнить кладбищами, котельными, колодцами сетей инженерно-технического обеспечения, канализационными коллекторами, свалками, водозаборными и очистными сооружениями, мачтами сотовой связи, электрическими подстанциями, газораспределительными пунктами; строящимися и законсервированными объектами строительства, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства; бесхозяйными и нежилыми ветхими зданиями; гаражами; подвалами, чердаками, крышами зданий и сооружений.

По мнению Тетердинко, закон даст дополнительные гарантии безопасности несовершеннолетних в общественных местах и на различных объектах городской инфраструктуры.

За нарушение закона родителей (в случае, когда ребенку не исполнилось 16 лет) будут штрафовать на сумму от 1 до 3 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – от 3 до 5 тыс. рублей, юридических лиц – от 10 до 15 тыс. рублей. В случае, если подростку-нарушителю уже 16 лет, то на него наложат штраф: от 1 до 3 тыс. рублей.