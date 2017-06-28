Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца

Еще
18:56 28.06.2017
Пришлите свою новость!
18:48
ГИБДД задержала всемирного судью-полицейского из военно-научной разведки
18:40
Петербуржцы откладывают регистрацию авто из-за трех букв
18:34
Жаров: Роскомнадзор сам зарегистрирует Telegram без бюрократии
18:08
Предполагаемые члены террористической «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Петербурге
18:00
На «Почте России» нашли «серую» корреспонденцию на сотни миллионов рублей
17:57
Напишите Тинькову в Telegram
17:42
Базы ГИБДД Петербурга недоступны из-за вирусной атаки
17:37
Присяжные вновь не смогли вынести вердикт по делу Немцова
17:27
«Зенит» встретится с «Тосно» в третьем туре РФПЛ, со «Спартаком» - в четвертом
17:23
Болельщика Кубка конфедераций госпитализировали с малярией
17:15
Решение о Telegram Жаров примет лично
16:59
Лыжники улетели в белую ночь
16:56
Пострадавшие от утечки фреона в «Магните» ощущали опьянение
16:55
Петербургский ЗакС попросит министров помочь заблудившимся грибникам
16:45
Депутаты запретили детям гулять по кладбищам Петербурга ночью
16:40
Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика
16:29
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
16:13
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах, позволяющие покинуть «Ростов» бесплатно
16:11
Настырного петербургского коллектора пожурило начальство
16:02
ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
15:57
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
15:54
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
15:47
ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора
15:45
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
15:35
МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей
15:16
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
15:09
В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием
14:52
Ай Вэйвэй выложил портреты фигурантов «Болотного дела» деталями Лего
14:51
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
14:44
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
14:39
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
14:38
Лев Додин предлагает театральному сообществу скинуться на освобождение Малобродского
14:35
ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично
14:34
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
14:20
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
12:30
Дрозденко: Ивангород станет ещё одним туристическим центром Ленобласти
12:22
Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко
12:22
Следующий Военно-морской салон пройдет в Кронштадте
12:19
Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
12:14
В ДТП на Октябрьской набережной погиб таксист и ранен пассажир
12:10
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
12:05
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
12:05
Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон
11:56
Пенсионер сдал поддельную справку в МРЭО и пойдет под суд
11:38
Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование
11:27
На Ладоге нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад
11:20
Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох
11:15
Два российских парусника нарушили границу Финляндии
11:14
Экс-глава Центрального района Петербурга пожаловалась на своего последователя
11:05
Российская пара посоревнуется на ЧМ по перетаскиванию жён в Финляндии
10:58
Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya
10:45
ЗакС рассмотрит вопросы референдумов по Исаакию и отзыву оппозиционных депутатов
10:38
В Петербурге лихач наездил на 130 тысяч, но испугался за машину
10:31
В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю
10:30
На футбольный фестиваль Petersburg Cup приедут детские команды из Португалии и Болгарии
10:20
Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона
10:12
На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
28.06.2017 17:05

Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца

Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца
РЖД Тур

В эти выходные, 1 июля, ровно месяц, как прошло торжественное открытие 69-го сезона работы Малой Октябрьской железной дороги.

Здесь 4 недели – большой срок, ведь это треть всего сезона. За это время робкие юные работники набрались опыта, отработали навыки и превратились в настоящих железнодорожников, с удовольствием рассказывающих о своей профессии. Впереди еще два месяца ответственной, но очень весёлой и интересной работы, во время которой каждый пассажир – почётный гость.

РЖД Тур
РЖД Тур

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Станции МОЖД, узкоколейные дороги, яркие поезда и необычный паровозик притягивают внимание прежде всего маленьких путешественников. Где ещё можно найти место, где управляют поездами, руководят станциями, рассказывают интересные истории о железных дорогах, встречают и провожают – дети? Маленькие гости станций как будто попадают в волшебный мир, где всё как в сказках Носова, Джанни Родари и других любимых детских писателей.

Сделать путешествие по станциям детской железной дороги еще интересней и информативней предлагает РЖД Тур. Компания подготовила специальное летнее предложение, которое включает поездку на двух паровозах, экскурсию по Витебскому вокзалу и станции Царскосельская. Участники тура смогут заглянуть в скрытые от простых пассажиров помещения вокзала, изучить макет поезда с паровозом «Проворный», который совершил первый в России рейс из Петербурга в Царское Село в 1837 году.

РЖД Тур
РЖД Тур

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Прогулка по вокзалу и поездка на паровозе лишь начало – ведь конечная цель путешествия станции Малой Октябрьской железной дороги. В Купчино участники тура пересядут на поезд с паровозом «Октябрёнок», символом детской железной дороги в Санкт-Петербурге. На Царскосельской гостей ждёт насыщенная программа: экскурсия и рассказы о железнодорожных профессиях.

Преимущество организованного тура – проезд и экскурсии уже включены, маршрут составлен, всё, что требуется от туристов, –  вовремя прийти на Витебский вокзал и наслаждаться путешествием.

Ближайшие даты тура «Летняя паровозная прогулка» 9 и 23 июля.

Узнать больше.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
РЖД Тур
28.06.2017 17:05

Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца

В эти выходные, 1 июля, ровно месяц, как прошло торжественное открытие 69-го сезона работы Малой Октябрьской железной дороги.
Tele2
28.06.2017 10:43

Роуминг Tele2 укрепился на Карибах

У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
«Победа»
27.06.2017 15:16

«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
Роуминг Tele2 укрепился на Карибах
Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов
Злоключения иностранцев в России
Google: Петербург и Москва интересней российским туристам, чем Крым
Египет заплатит до $45 за каждого прилетевшего в Шарм-эль-Шейх россиянина
«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
Руинный каскад в Павловске отремонтируют за 24 миллиона
Петербуржцы пройдут на надувном катамаране из Красноярска в Архангельск
Злоключения иностранцев в России
Десять способов отдохнуть с ребенком в Финляндии этим летом
"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"
«Вим-Авиа» пролетает мимо курортов
Безграничная мобильная Европа
Долги «ВИМ-Авиа» приземлили пассажиров Пулково
Триада китайского туризма
Петербург недосчитался туристов
Туризм с рейтингом 18+
Конкурс от «Фонтанки»: «Моя самая большая рыба»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Чем удивит фестиваль «Фонтанка-SUP - 2017»

Андрей Чепакин

Лыжники улетели в белую ночь

Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика

Новости компаний
РЖД Тур
28.06.2017 17:05
Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца
В эти выходные, 1 июля, ровно месяц, как прошло торжественное открытие 69-го сезона работы Малой Октябрьской железной дороги.
Tele2
28.06.2017 10:43
Роуминг Tele2 укрепился на Карибах
У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
«Победа»
27.06.2017 15:16
«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
Фото предоставлено компанией ГК «УНИСТО Петросталь»
20.06.2017 15:32
На Вуоксе пройдет водный фестиваль
В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
«Победа»
09.06.2017 16:42
«Победа» летит в Геленджик
1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
Tele2
02.06.2017 18:02
Tele2 запускает услугу для пользователей навигаторов и мобильных карт
У Tele2 заработала новая услуга «Плюс навигация», которая позволяет частным и корпоративным абонентам пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
aeroflot.ru
01.06.2017 11:02
Тульский пряник войдет в бортовое меню Аэрофлота
В присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялась торжественная церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар»
Фотобанк Lori
31.05.2017 18:30
«РЖД Тур» предлагает летние железнодорожные туры - отдых на море
До летнего отпуска – рукой подать. Самое время начинать задумываться о ласковом море, залитых солнцем пляжах, цветущих магнолиях и незабываемом отдыхе в семейном кругу.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.