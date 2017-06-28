Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца

В эти выходные, 1 июля, ровно месяц, как прошло торжественное открытие 69-го сезона работы Малой Октябрьской железной дороги.

Здесь 4 недели – большой срок, ведь это треть всего сезона. За это время робкие юные работники набрались опыта, отработали навыки и превратились в настоящих железнодорожников, с удовольствием рассказывающих о своей профессии. Впереди еще два месяца ответственной, но очень весёлой и интересной работы, во время которой каждый пассажир – почётный гость.

Станции МОЖД, узкоколейные дороги, яркие поезда и необычный паровозик притягивают внимание прежде всего маленьких путешественников. Где ещё можно найти место, где управляют поездами, руководят станциями, рассказывают интересные истории о железных дорогах, встречают и провожают – дети? Маленькие гости станций как будто попадают в волшебный мир, где всё как в сказках Носова, Джанни Родари и других любимых детских писателей.

Сделать путешествие по станциям детской железной дороги еще интересней и информативней предлагает РЖД Тур. Компания подготовила специальное летнее предложение, которое включает поездку на двух паровозах, экскурсию по Витебскому вокзалу и станции Царскосельская. Участники тура смогут заглянуть в скрытые от простых пассажиров помещения вокзала, изучить макет поезда с паровозом «Проворный», который совершил первый в России рейс из Петербурга в Царское Село в 1837 году.

Прогулка по вокзалу и поездка на паровозе лишь начало – ведь конечная цель путешествия станции Малой Октябрьской железной дороги. В Купчино участники тура пересядут на поезд с паровозом «Октябрёнок», символом детской железной дороги в Санкт-Петербурге. На Царскосельской гостей ждёт насыщенная программа: экскурсия и рассказы о железнодорожных профессиях.

Преимущество организованного тура – проезд и экскурсии уже включены, маршрут составлен, всё, что требуется от туристов, – вовремя прийти на Витебский вокзал и наслаждаться путешествием.

Ближайшие даты тура «Летняя паровозная прогулка» 9 и 23 июля.

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