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28.06.2017 17:57
Напишите Тинькову в Telegram
Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, фото: Сергей Ермохин / ДП

Напишите Тинькову в Telegram

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в Инстаграме пообещал клиентам рефинансировать их кредиты в случае, если они удалят со смартфона Telegram и установят мессенджер MoneyTalk. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] наивно поверил предпринимателю и решил узнать, все ли правда, что пишут в Инстаграме.

В колл-центре банка сообщили, что у них такой акции не проводится, и что аккаунт в Инстаграме их руководителя Олега Тинькова  - это "его личное пространство". За разъяснениями сотрудники колл-центра посоветовали обратиться непосредственно к Олегу Тинькову.   

Аудиоподкаст: 

 

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