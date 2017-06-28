Напишите Тинькову в Telegram

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28.06.2017 17:57
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Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в Инстаграме пообещал клиентам рефинансировать их кредиты в случае, если они удалят со смартфона Telegram и установят мессенджер MoneyTalk. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] наивно поверил предпринимателю и решил узнать, все ли правда, что пишут в Инстаграме.
В колл-центре банка сообщили, что у них такой акции не проводится, и что аккаунт в Инстаграме их руководителя Олега Тинькова - это "его личное пространство". За разъяснениями сотрудники колл-центра посоветовали обратиться непосредственно к Олегу Тинькову.
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