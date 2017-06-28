Напишите Тинькову в Telegram

28.06.2017 17:57

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, фото: Сергей Ермохин / ДП

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в Инстаграме пообещал клиентам рефинансировать их кредиты в случае, если они удалят со смартфона Telegram и установят мессенджер MoneyTalk. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] наивно поверил предпринимателю и решил узнать, все ли правда, что пишут в Инстаграме.