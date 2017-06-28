Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика

28.06.2017 16:40

Даже если ваш паспорт болельщика заблокировали, ему найдется еще одно применение. Минпромторг разрешил предъявлять этот документ при покупке спиртного, как и водительские права. «Фонтанка» проверила, все ли продавцы горячительного восприняли этот приказ, как руководство к действию. Оказалось, что нет.

Приказ Министерства промышленности и торговли, который разрешает принимать при продаже алкоголя водительские права и паспорт болельщика, вступил в силу 27 июня. А решение о том, что водительскими правами можно подтвердить возраст на кассе магазина, было принято еще в апреле. Паспорт болельщика (Fan ID) будет работать как удостоверение личности до конца 2018 года. Этот документ нужен для прохода на матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. В России известны сотни случаев, когда эти документы блокировали без объяснения причин.

Но при продаже спиртного этот документ работать должен.

«Фонтанка» прошлась по торговым точкам в центральной части Петербурга, чтобы проверить, все ли в курсе, что приказ уже вступил в силу. В некоторых местах почему-то считают, что новое правило заработает только 4 июля. А в половине случаев документы при покупке алкоголя вообще не требуют.

Всего в обновленном списке документов, которыми можно доказать свой возраст при покупке спиртного, 14 позиций. Помимо паспорта болельщика и водительских прав, это – общегражданский, заграничный, иностранный, дипломатический и служебный паспорта, паспорт моряка, временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ.