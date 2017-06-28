Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах с «Ростовом», по которым они могли покинуть клуб бесплатно

Нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин имели специальные пункты в контрактах с футбольной командой «Ростов», благодаря которым они достались петербургскому «Зениту» бесплатно. Об этом «Фонтанке» 28 июня рассказал спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

– У них в контрактах были определенные пункты, по которым они могли при каких-то исходящих предложениях бесплатно покинуть клуб, – объяснил Сарсания по телефону. – Поэтому это и происходило.

– Что это за пункты?

– Я точно не знаю, такими техническими вопросами контрактов я не занимался.

– В документах шла речь о предложении от какого-то конкретного клуба?

– Не думаю, что от какого-то конкретного. Думаю, это надо спрашивать у самих игроков и их агентов, потому что они (игроки. – Прим. ред.) ушли как свободные агенты.

У Полоза и Ерохина были действующие контракты с «Ростовом» до 2019 года, однако «Зенит» объявил, что оба футболиста достались ему бесплатно.