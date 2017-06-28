Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах с «Ростовом», по которым они могли покинуть клуб бесплатно
Нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин имели специальные пункты в контрактах с футбольной командой «Ростов», благодаря которым они достались петербургскому «Зениту» бесплатно. Об этом «Фонтанке» 28 июня рассказал спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.
– У них в контрактах были определенные пункты, по которым они могли при каких-то исходящих предложениях бесплатно покинуть клуб, – объяснил Сарсания по телефону. – Поэтому это и происходило.
– Что это за пункты?
– Я точно не знаю, такими техническими вопросами контрактов я не занимался.
– В документах шла речь о предложении от какого-то конкретного клуба?
– Не думаю, что от какого-то конкретного. Думаю, это надо спрашивать у самих игроков и их агентов, потому что они (игроки. – Прим. ред.) ушли как свободные агенты.
У Полоза и Ерохина были действующие контракты с «Ростовом» до 2019 года, однако «Зенит» объявил, что оба футболиста достались ему бесплатно.
Справка:
Дмитрию Полозу – 25 лет. В минувшем сезоне он отыграл 26 матчей в чемпионате РФПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. В национальной сборной Полоз дебютировал в сентябре 2014-го, провел 13 матчей (в том числе на Кубке конфедераций) и забил один мяч. О том, что он переходит в петербургский клуб, стало известно неделю назад.
Александру Ерохину – 27 лет. На его счету в прошлом сезоне 25 матчей за «Ростов», 4 гола и 2 передачи. В национальной сборной Ерохин дебютировал 31 августа 2016-го и провел в ее составе 11 матчей, в том числе — на Кубке конфедераций.