Настырного петербургского коллектора пожурило начальство

Сотрудница коллекторского агентства в Петербурге получила выговор от руководства за чрезмерное усердие. Женщина забросала должницу сообщениями в социальной сети и постоянно названивала по телефону.

Как сообщила 28 июня пресс-служба прокуратуры города, специалист по выездному взысканию задолженности компании «Сентинел Кредит Менеджмент» нашла аккаунт одного из должников в соцсетях. Коллектор не стала тратить время на церемонии со знакомством, а перешла сразу к делу и начала настойчиво требовать у петербурженки деньги. При этом закон не предусматривает подобные формы общения с должниками, поскольку в соцсетях невозможно достоверно установить личность заемщика.

С другим петербуржцем та же женщина предпочла общаться по телефону по несколько раз в день, хотя такой вид взаимодействия разрешен не чаще раза в сутки и двух раз в неделю.

Издёрганные должники пожаловались в прокуратуру, а та внесла представление председателю правления компании, которая и привлекла ретивую сотрудницу к дисциплинарной ответственности.

С 1 января текущего года в России действует Федеральный закон № 230, регулирующий деятельность коллекторов. Все агентства должны быть внесены в реестр судебных приставов, чтобы работать легально. Сейчас в нем значится 130 агентств по всей стране, «Сентинел Кредит Менеджмент» первый в списке.