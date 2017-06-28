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28.06.2017 16:02

ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов

Законодательное собрание Петербурга отклонило возможность проведения ещё двух референдумов: об отзыве оппозиционных депутатов и запрете анонимности в Интернете. Как сообщает 28 июня корреспондент "Фонтанки", депутаты партии власти и оппозиционных фракций обвинили друг друга в том, что заявки на проведение народных голосований были "фейковыми".

Ранее инициативная группа, в число которой вошли члены партии "Единой России", предложила спросить у горожан: "Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?" И: "Считаете ли Вы необходимым обязать граждан, использующих сеть Интернет на территории Санкт-Петербурга, удостоверять свою личность при использовании сети Интернет в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга?"

Документы были оперативно рассмотрены и одобрены в Горизбиркоме, тогда как юристы ЗакСа пришли к выводу, что вопросы противоречат законодательству России и Петербурга. Позже в Законодательном собрании инициировали поправки к закону о референдуме, ужесточающие возможность его проведения: численность инициативной группы была увеличена с 20 до 300 человек. В комитете по законодательству городского парламента объяснили это тем, что "институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции".

В рамках заседания 28 июня депутаты от "Единой России" и оппозиционных фракций обвинили друг друга в "фейке". Глава фракции "ЕР" Александр Тетердинко заявил, что до него дошёл слух, будто референдум организовал Максим Резник ("Партия Роста"). Оппозиционеры, в свою очередь, указали на единоросса.

"Вы даже фейк не можете сделать по-человечески. Плохо работаете со списками избирателей. Но мы и в следующий раз приведём пусть даже 300 человек. Отказ от проведения референдума свидетельствует о проявлении страха", – заявил яблочник Борис Вишневский.

Максим Резник добавил, что готов к проведению референдума по своему  отзыву и даже готов сдать мандат, если так решит общество. Тем не менее заявки на референдумы были отклонены.

Напомним, на сегодняшнем заседании ЗакС большинством голосов высказался против проведения рефендума о статусе Исаакиевского собора.

 


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