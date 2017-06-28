Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора

Павел Дуров объявил, что он не против внесения мессенджера Telegram в российский реестр распространителей информации, но исполнять «закон Яровой» он не намерен.

Создатель проекта выложил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» 28 июня ссылку на регистрационные данные о компании-издателе программы, необходимые Роскомнадзору. Свое согласие он сопроводил отсылкой к словам главы регулятора Александра Жарова о том, что ничего другого, например, предоставления доступа к личной переписке пользователей, от него не ждут.

«Мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически «закон Яровой» – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств», – пишет Дуров.

Ранее Роскомнадзор заявил во «ВКонтакте», что 28 июня пресёк несколько попыток пользователей своими силами заполнить анкету для соцсети, чтобы включить сервис в реестр. Чиновники отметили тщетность стараний и добавили, что Telegram сам должен обеспечить себе место в реестре. «Благородные порывы» сделать это в обход владельца являются ничем иным, как «предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», отмечается в сообщении ведомства.

«Дорогим любителям интернета» пояснили, что даже таким «хитрым и остроумным», как они не удастся «обвести вокруг пальца» службу. Также в госоргане добавили, что знают: к рассылке «фейковых» уведомлений причастны пользователи Twitter и Telegram-каналов.