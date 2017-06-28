Плохой Petya! Эксперт показал, как работает мониторинг кибератак

28.06.2017 16:00

Вирус-вымогатель Petya атаковал десятки организаций в России и на Украине. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кибератака не привела к серьезным сбоям. О том, кто такой Петя и как узнать, что он "пришел", рассказывает Вячеслав Закоржевский, глава отдела антивирусных исследований Лаборатории Касперского.