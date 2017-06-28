Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн

Петербургский метрополитен потратит 102 млн рублей, чтобы выбрать самые пожароопасные станции. По задумке, это позволит снизить число проверок надзорных органов и перераспределить деньги на самые проблемные объекты.

Вечером 27 июня подземка разместила на портале госзакупок конкурс «на оказание услуг по независимой оценке пожарного риска». Потенциальному исполнителю, согласно техническому заданию, предстоит оценить состояние пожарной опасности в вестибюлях и подземных комплексах 44 станций метро, а также в ведомственной поликлинике и санатории «Балтийский берег».

В конечном итоге в метрополитене ждут перечень причин и условий, которые могут привести к пожару на станциях, а также рекомендации по повышению уровня защищенности. После исследования должно снизиться число проверок надзорных органов — они должны отправиться на самые проблемные объекты. Кроме того, само исследование ляжет в основу страхования станций — более защищенные будут иметь меньше рисков. Подведение итогов конкурса ожидается 27 июля 2017 года.

Если все пойдет по плану, то к работе подрядчик приступит в августе, а уже 29 сентября презентует итоги своего исследования.