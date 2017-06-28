Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились

Футбольный клуб «Зенит» и защитник итальянского футбольного клуба «Рома» Костас Манолас продолжили переговоры после утреннего инцидента.

Как сообщает 28 июня журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио на своем сайте, стороны возобновили диалог в обед. Главная тема обсуждения — валюта, в которой будет исчисляться зарплата греческого футболиста согласно личному контракту. Его нынешний клуб «Рома», который ранее уже договорился с «Зенитом» о сумме отступных, в переговорный процесс «Зенит – Манолас» не вмешивается. В римском клубе настроены оптимистично.

Ранее сообщалось, что в России грек будет получать 5 миллионов евро. В сезоне-2016/17 Манолас отыграл за «Рому» 45 матчей и отдал две голевые передачи.