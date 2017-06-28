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28.06.2017 15:47
6 Комментариев

ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора

Законодательное собрание Петербурга с четвёртого раза все же рассмотрело документы о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора, но решило не проводить плебисцит. Как сообщает корреспондент "Фонтанки",  на заседании 28 июня депутаты не стали тянуть и проголосовали против.

Представители оппозиционных фракций предлагали задать вопрос горожанам: "Согласны ли Вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собора преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), собора во имя первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор) должны быть закреплены на праве оперативного управления
за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

По мнению парламентского большинства и юрслужбы ЗакСа, представленные инициативной группой вопросы для референдума противоречат законодательству. В частности, законотворцы уверены, что вопросы передачи государственной собственности религиозным организациям находятся в ведении Российской Федерации, то есть не могут быть предметом референдума субъекта РФ. Кроме того, депутаты сочли, что "государственные музеи" могут быть разных статусов – региональные и федеральные, а в вопросе не уточняется, о каких музеях идёт речь. Также они сочли неопределенным и отсутствующим в законодательстве понятие "возможность проведения религиозных обрядов и церемоний". Как считают юристы ЗакСа и депутаты, из-за этого правового пробела остаётся неясным, какой орган должен обеспечить проведение религиозных обрядов.  

За отказ в проведении референдума проголосовали 38 парламентариев и 10 выступили с противоположным мнением.

Оппозиционные депутаты раскритиковали претензии к организаторам референдума. В частности, Оксана Дмитриева ("Партия Роста") сообщила, что передача Исаакиевского собора регулируется не законом о передаче религиозных объединений, а нормативом о деятельности музеев. Михаил Амосов ("Яблоко") добавил, что все необходимые определения уже есть в действующем законодательстве и отметил, что юридическая служба занимается казуистикой.

Несмотря на то, что заявку на референдум рекомендовали отклонить, Максим Резник ("Партия Роста") заявил, что в некотором роде парламентская оппозиция одержала победу: ведь Исаакиевский собор до сих пор не передан РПЦ.

Справка:

О передаче Исаакия РПЦ стало известно в конце прошлого года, 10 января 2017-го губернатор Петербурга подтвердил, что "вопрос решён". Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Противники передачи Исаакия - оппозиционные депутаты и общественные деятели - выступили с инициативой проведения референдума.


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комментарии пользователей (6)
Обыватель
28 июня 2017 г. 16:41
Как они боятся узнать из результатов голосования мнение народа о них, любимых, хотя и чувствуют свою ничтожность и продажность. Как говорит новопреставленный блогер Усманов: "Тьфу на вас, депутаны!" и "Тьфу, на вас, еще раз!"
teufel_spb
28 июня 2017 г. 16:29
Удивительное лицемерие: ЕдРо кричит, что на истории с Исаакием спикулируют агенты госдепа, шатая духовные скрепы, а настоящие россияне тремя руками за передачу собора. Ну так вот вам шанс уделать "пятую колонну" и продемонстрировать настоящее духовное, православное единение россиян в этом вопросе, причём настолько для вас очевидное, что "все уже решено". Только чет не хотят, видимо, такие цифры даже знаменитый "волшебник" не подкрутит в нужную сторону.
Randy
28 июня 2017 г. 16:23
долго рожал Четырбок...
azul
28 июня 2017 г. 16:21
Вот жеж 38 [censored] в заксе сидят...
azul
28 июня 2017 г. 16:17
нуга, что, после вчерашнего бунта за сортиры денег дали и вы снова топите за собор?
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