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28.06.2017 15:35

МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей

В Министерстве иностранных дел считают, что антироссийские санкции Евросоюза не достигли своих целей.

Как передает РИА Новости 28 июня, об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. По его словам, санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы: не изменили внешнеполитического курса России и не оказали никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта.

Напомним, сегодня Евросоюз принял официальное решение о продлении на полгода санкций, действующих до конца июля 2017 года. Ранее о нем сообщалось 22 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Санкции против Крыма были продлены еще на год.

Источник: Газетa.Ru

Справка:

Евросоюз принял несколько решений о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкции против Крыма и Севастополя продлеваются ежегодно, они истекают 23 июня. Также в марте 2017 года Евросоюз в очередной раз на полгода продлил персональные санкции в отношении российских и украинских физических и юридических лиц, которых Брюссель признал ответственными за «подрыв территориальной целостности» Украины. В черный список был включен 21 человек.


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После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
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