МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей

В Министерстве иностранных дел считают, что антироссийские санкции Евросоюза не достигли своих целей.

Как передает РИА Новости 28 июня, об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. По его словам, санкции не достигли тех целей, ради которых они были задуманы: не изменили внешнеполитического курса России и не оказали никакого воздействия на ситуацию вокруг украинского конфликта.

Напомним, сегодня Евросоюз принял официальное решение о продлении на полгода санкций, действующих до конца июля 2017 года. Ранее о нем сообщалось 22 июня по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Санкции против Крыма были продлены еще на год.