Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
В показатели эффективности (KPI) губернаторов включат заботу о социально ориентированных некоммерческих организациях и ответственном бизнесе.
Рейтинг субъектов Федерации будут составлять Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив. Перечень показателей утвердило правительство России.
Среди критериев оценки – темп роста количества СО НКО в регионе, налоговые льготы для некоммерческих организаций и жертвователей, доля целевых субсидий в региональном бюджете, доля муниципальных районов и городских округов, поддерживающих НКО и социальных предпринимателей из малого/среднего бизнеса, доля сотрудников негосударственных структур в общей численности работников социальной сферы.
Также прописаны отдельные показатели для анализа доступа НКО на рынок социальных услуг. Учтут и развитие негосударственных либо частных дошкольных учреждений, медицинских организаций, поставщиков соцуслуг.
Власти субъектов будут отчитываться перед Минэкономразвития каждую весну.
Источник: АСИ