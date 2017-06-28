Еще
16:42 28.06.2017
Новость часа
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
Пришлите свою новость!
16:40
Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика
16:29
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
16:13
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах с «Ростовом», по которым они могли покинуть клуб бесплатно
16:11
Настырного петербургского коллектора пожурило начальство
16:02
ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
15:57
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
15:54
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
15:47
ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора
15:45
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
15:35
МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей
15:16
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
15:09
В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием
14:59
Законопроект об отмене роуминга в России внесен в Госдуму
14:52
Ай Вэйвэй выложил портреты фигурантов «Болотного дела» деталями Лего
14:51
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
14:44
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
14:39
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
14:38
Лев Додин предлагает театральному сообществу скинуться на освобождение Малобродского
14:35
ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично
14:34
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
14:20
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
12:30
Дрозденко: Ивангород станет ещё одним туристическим центром Ленобласти
12:22
Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко
12:22
Следующий Военно-морской салон пройдет в Кронштадте
12:19
Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
12:14
В ДТП на Октябрьской набережной погиб таксист и ранен пассажир
12:10
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
12:05
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
12:05
Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон
11:56
Пенсионер сдал поддельную справку в МРЭО и пойдет под суд
11:38
Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование
11:27
На Ладоге нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад
11:20
Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох
11:15
Два российских парусника нарушили границу Финляндии
11:14
Экс-глава Центрального района Петербурга пожаловалась на своего последователя
11:05
Российская пара посоревнуется на ЧМ по перетаскиванию жён в Финляндии
10:58
Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya
10:45
ЗакС рассмотрит вопросы референдумов по Исаакию и отзыву оппозиционных депутатов
10:38
В Петербурге лихач наездил на 130 тысяч, но испугался за машину
10:31
В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю
10:30
На футбольный фестиваль Petersburg Cup приедут детские команды из Португалии и Болгарии
10:20
Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона
10:12
На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche
10:05
Зарплата привела руководителя ЖКС Центрального района к поборам под «Ленэнерго»
09:53
Финляндия введёт ограничения для несовершеннолетних в соцсетях
09:46
В Ленобласти воры оставили без гидроциклов олимпийского чемпиона Малышко
09:38
В квартире на Коллонтай нашли наркотический огород
09:28
В США заявили о существовании в России северокорейских трудовых лагерей
09:18
Депутат Петров предложил запретить изменять жёнам
09:10
В Петербурге пьяного иностранца задержали по заявлению о приставании к детям
09:01
У банкомата на Индустриальном задержали людей со скиммером
08:53
В Кузбассе чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями
08:45
Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии
08:37
Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов
08:29
Госдеп отказался предоставить доказательства подготовки Сирии к новой химатаке
08:21
Первая бизнес-миссия из Японии прибыла на Курилы
08:13
На Васильевском женщину сбили на глазах у семьи
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
28.06.2017 15:45

Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО

В показатели эффективности (KPI) губернаторов включат заботу о социально ориентированных некоммерческих организациях и ответственном бизнесе.

Рейтинг субъектов Федерации будут составлять Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив. Перечень показателей утвердило правительство России.

Среди критериев оценки – темп роста количества СО НКО в регионе, налоговые льготы для некоммерческих организаций и жертвователей, доля целевых субсидий в региональном бюджете, доля муниципальных районов и городских округов, поддерживающих НКО и социальных предпринимателей из малого/среднего бизнеса, доля сотрудников негосударственных структур в общей численности работников социальной сферы.

Также прописаны отдельные показатели для анализа доступа НКО на рынок социальных услуг. Учтут и развитие негосударственных либо частных дошкольных учреждений, медицинских организаций, поставщиков соцуслуг.

Власти субъектов будут отчитываться перед Минэкономразвития каждую весну.

Источник: АСИ


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Tele2
28.06.2017 10:43

Роуминг Tele2 укрепился на Карибах

У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
КЕЙ
28.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг

В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
Во Владимирскую область съедутся волонтёры со всей страны
В Анненкирхе пройдет благотворительный концерт группы AcouStick
«Белый цветок» собрал более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей
«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»
В Лендоке пройдёт благотворительный классический концерт в пользу «Ночлежки»
В России запущен сайт социальных услуг для людей с инвалидностью
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих
Помогите обрести слух малышу
Ветерану труда требуется помощь
Один шаг до спасения маленькой жизни
День широко открытых дверей
Помогите Маше не остаться в инвалидной коляске
Для спасения малыша нужно более 4 миллионов рублей
Понять друг друга
Для победы над лейкозом нужны дорогие лекарства
Помогите исполнить мечту Артемия
Беда не приходит одна
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон

Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.