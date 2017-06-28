В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием

Средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, предложили приравнять к иностранным агентам и блокировать в случае, если они будут нарушать российские законы.

Об этом 28 июня рассказал журналистам глава временной комиссии по защите государственного суверенитета при Совете Федераций, сенатор Андрей Климов. Как сообщают СМИ, речь идет о русскоязычных изданиях, которые вещают на территории России и либо зарегистрированы за границей, либо субсидируются оттуда. Идея Климова состоит в том, чтобы обязать их по запросу министерства юстиции отчитываться о своей деятельности по закону об иностранных агентах. Если такие медиаресурсы нарушают закон, Роскомнадзору будет разрешено прекращать их работу в стране.

Кроме того, сенаторы предложили наделить Минюст правом проводить расследования источников получения денег редакциями.

«В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и признаки деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», – цитирует Климова ТАСС.

Закон, ограничивающий иностранное влияние на прессу, уже действует в России. Так, доля иностранцев в капитале отечественных СМИ не может превышать 20%. После того, как поправки к закону вступили в силу, о наличии иностранного капитала перед регулятором отчиталось 821 издание.

Напомним, временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны была создана 14 июня. Она занимается мониторингом деятельности иностранных организаций и других государств, которая может быть направлена на вмешательство в дела России.