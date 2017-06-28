Законопроект об отмене роуминга в России внесен в Госдуму

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга.

Как сообщает пресс-служба партии, документ вносит изменения в статью 54 Федерального закона "О связи" в части осуществления услуг связи по единому тарифу в пределах территории РФ.

Внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки, напомнил руководитель СР Сергей Миронов.

Ранее в июне сообщалось, что документы об изъятии понятия внутрироссийского роуминга готовит Федеральная антимонопольная служба.

Отказ от внутреннего роуминга – мировая тенденция. 15 июня роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза.