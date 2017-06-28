Нэт Кинг Коул - музыкант, который победил расизм

28.06.2017 21:05

Нэт Кинг Коул (Nat King Cole) был первым чернокожим эстрадным исполнителем в США. Его преследовал Ку-клукс-клан, но ему все же удалось проложить дорогу в шоу-бизнес не только себе, но и своим последователям. Джазовые баллады в исполнении Нэта Кинга Коула слушаем в очередном выпуске программы "Среда Джаза".