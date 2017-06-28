Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
Кировский районный суд 28 июня в закрытом режиме решит, помещать ли в изолятор двух задержанных накануне сотрудниками УФСБ членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир».
Как стало известно «Фонтанке», следствие регионального управления спецслужбы, расследующее дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), полагает, что 43-летний Мирзаборт Мирзошарипов и 31-летний Магомед Азимов были в петербургской ячейке не рядовыми последователями. У каждого за плечами богатая биография. Так, Мирзошарипов успел отсидеть на родине 13 лет за террористическую деятельность. И сейчас разыскивается Таджикистаном как член международной террористической организации. В Северную столицу РФ он прибыл нелегально и, естественно, свое пребывание никак не афишировал.
Азимов родился в Дагестане и раньше по делу «Хизб ут-Тахрира» проходил как свидетель. После пары допросов он уехал в Швецию и пытался получить там политическое убежище. Но получил отказ и вынужден был вернуться в Россию.
Оба задержанных — люди семейные. Их жены — петербурженки, которые приняли ислам.
Справка:
Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге и области, по версии следствия УФСБ, началась летом 2011 года. В городе действовало подпольное представительство Исламской партии освобождения, целями и средствами которой Верховный суд России определил «воинствующую пропаганду без терпимости к другим религиям, вербовку сторонников, вооруженный джихад с последующим установлением теократического исламского государства – халифата». По делу, возбужденному в ноябре 2013 года следственной службой УФСБ, уже задержаны более двух десятков человек, часть из которых уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.