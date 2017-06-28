Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге

Кировский районный суд 28 июня в закрытом режиме решит, помещать ли в изолятор двух задержанных накануне сотрудниками УФСБ членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как стало известно «Фонтанке», следствие регионального управления спецслужбы, расследующее дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), полагает, что 43-летний Мирзаборт Мирзошарипов и 31-летний Магомед Азимов были в петербургской ячейке не рядовыми последователями. У каждого за плечами богатая биография. Так, Мирзошарипов успел отсидеть на родине 13 лет за террористическую деятельность. И сейчас разыскивается Таджикистаном как член международной террористической организации. В Северную столицу РФ он прибыл нелегально и, естественно, свое пребывание никак не афишировал.

Азимов родился в Дагестане и раньше по делу «Хизб ут-Тахрира» проходил как свидетель. После пары допросов он уехал в Швецию и пытался получить там политическое убежище. Но получил отказ и вынужден был вернуться в Россию.

Оба задержанных — люди семейные. Их жены — петербурженки, которые приняли ислам.