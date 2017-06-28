Еще
16:42 28.06.2017
Новость часа
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
Пришлите свою новость!
16:40
Вне игры: «Фонтанке» не продали алкоголь по паспорту болельщика
16:29
Вирус-шифровальщик Petya добрался до Финляндии
16:13
Сарсания: У Ерохина и Полоза были пункты в контрактах с «Ростовом», по которым они могли покинуть клуб бесплатно
16:11
Настырного петербургского коллектора пожурило начальство
16:02
ЗакС отклонил референдум об отзыве оппозиционных депутатов
16:00
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
15:57
Метрополитен выберет самые пожароопасные станции за 102 млн
15:54
Переговоры «Зенита» и Маноласа о валюте возобновились
15:47
ЗакС отклонил референдум о статусе Исаакиевского собора
15:45
Эффективность губернаторов будут оценивать по заботе о социальных НКО
15:35
МИД: Санкции Евросоюза против России не достигли своих целей
15:16
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
15:09
В Совфеде предложили блокировать СМИ с зарубежным финансированием
14:59
Законопроект об отмене роуминга в России внесен в Госдуму
14:52
Ай Вэйвэй выложил портреты фигурантов «Болотного дела» деталями Лего
14:51
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
14:44
«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука
14:39
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
14:38
Лев Додин предлагает театральному сообществу скинуться на освобождение Малобродского
14:35
ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично
14:34
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
14:20
Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
12:30
Дрозденко: Ивангород станет ещё одним туристическим центром Ленобласти
12:22
Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко
12:22
Следующий Военно-морской салон пройдет в Кронштадте
12:19
Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
12:14
В ДТП на Октябрьской набережной погиб таксист и ранен пассажир
12:10
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
12:05
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
12:05
Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон
11:56
Пенсионер сдал поддельную справку в МРЭО и пойдет под суд
11:38
Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование
11:27
На Ладоге нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад
11:20
Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох
11:15
Два российских парусника нарушили границу Финляндии
11:14
Экс-глава Центрального района Петербурга пожаловалась на своего последователя
11:05
Российская пара посоревнуется на ЧМ по перетаскиванию жён в Финляндии
10:58
Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya
10:45
ЗакС рассмотрит вопросы референдумов по Исаакию и отзыву оппозиционных депутатов
10:38
В Петербурге лихач наездил на 130 тысяч, но испугался за машину
10:31
В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю
10:30
На футбольный фестиваль Petersburg Cup приедут детские команды из Португалии и Болгарии
10:20
Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона
10:12
На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche
10:05
Зарплата привела руководителя ЖКС Центрального района к поборам под «Ленэнерго»
09:53
Финляндия введёт ограничения для несовершеннолетних в соцсетях
09:46
В Ленобласти воры оставили без гидроциклов олимпийского чемпиона Малышко
09:38
В квартире на Коллонтай нашли наркотический огород
09:28
В США заявили о существовании в России северокорейских трудовых лагерей
09:18
Депутат Петров предложил запретить изменять жёнам
09:10
В Петербурге пьяного иностранца задержали по заявлению о приставании к детям
09:01
У банкомата на Индустриальном задержали людей со скиммером
08:53
В Кузбассе чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями
08:45
Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии
08:37
Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов
08:29
Госдеп отказался предоставить доказательства подготовки Сирии к новой химатаке
08:21
Первая бизнес-миссия из Японии прибыла на Курилы
08:13
На Васильевском женщину сбили на глазах у семьи
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
28.06.2017 14:51
0 Комментариев

Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге

Кировский районный суд 28 июня в закрытом режиме решит, помещать ли в изолятор двух задержанных накануне сотрудниками УФСБ членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как стало известно «Фонтанке», следствие регионального управления спецслужбы, расследующее дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), полагает, что 43-летний Мирзаборт Мирзошарипов и 31-летний Магомед Азимов были в петербургской ячейке не рядовыми последователями. У каждого за плечами богатая биография. Так, Мирзошарипов успел отсидеть на родине 13 лет за террористическую деятельность. И сейчас разыскивается Таджикистаном как член международной террористической организации. В Северную столицу РФ он прибыл нелегально и, естественно, свое пребывание никак не афишировал.

Азимов родился в Дагестане и раньше по делу «Хизб ут-Тахрира» проходил как свидетель. После пары допросов он уехал в Швецию и пытался получить там политическое убежище. Но получил отказ и вынужден был вернуться в Россию.

Оба задержанных — люди семейные. Их жены — петербурженки, которые приняли ислам.

Справка:

Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Петербурге и области, по версии следствия УФСБ, началась летом 2011 года. В городе действовало подпольное представительство Исламской партии освобождения, целями и средствами которой Верховный суд России определил «воинствующую пропаганду без терпимости к другим религиям, вербовку сторонников, вооруженный джихад с последующим установлением теократического исламского государства – халифата». По делу, возбужденному в ноябре 2013 года следственной службой УФСБ, уже задержаны более двух десятков человек, часть из которых уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты
Еще двух человек задержали по делу о строительстве халифата в Петербурге
Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»
Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю
Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона
На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche
Зарплата привела руководителя ЖКС Центрального района к поборам под «Ленэнерго»
В Ленобласти воры оставили без гидроциклов олимпийского чемпиона Малышко
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон

Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.