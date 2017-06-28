Почему в Ванино договариваются, а в Мурино - нет?

28.06.2017 15:05

Новый "старый" налог на строителей и самострой с последствиями. Что делать оценщикам, которые с 1 июля останутся без работы и куда денется 8 из 10 строительных фирм? Почему в Ванино договариваются о достройке проблемного объекта, а в Мурино - нет? Узнаем в программе "Квадрат" Дмитрия Синочкина.