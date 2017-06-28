«Коламбус» пытается забрать у СКА Ковальчука

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» действительно ведет переговоры с нападающим СКА Ильей Ковальчуком.

Эту информацию 28 июня подтвердил президент «Коламбуса» Джон Дэвидсон.

«Ковальчук действительно нам интересен. У меня была беседа с его агентом Джеем Гроссманом, и я сказал, что мы обсудим все детали. Решение примет наш генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен. Мы смотрим на команду и понимаем, что нам еще есть чем заняться. Есть свободные агенты, которых мы подпишем. Мы пытаемся заполнить все бреши», – цитирует президент «Коламбуса» Sportsnet.

Напомним, контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля. Ранее армейцы изъявляли желание сохранить нападающего. В регулярном сезоне 2016/17 Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах, а в плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 18 матчах .