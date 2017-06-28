Из Университета им. Бонч-Бруевича увольняется «главный по экономике»

После обвинения ректора Университета им. Бонч-Бруевича Бачевского в превышении должностных полномочий из вуза решил уволиться директор департамента экономики Анатолий Бонюшко.

Как сообщили «Фонтанке» 28 июня в самом университете, куратор финансового блока Бонюшко подал заявление по собственному желанию.

«Это неожиданно. Он наш главный по экономике. Мы переживаем, еще не отошли от ситуации с ректором», – говорят в вузе, добавляя, что причина кадрового решения – «личные обстоятельства».

Заявление главы департамента экономики и стратегического развития еще не подписано. Официально о решении, как ожидается, объявят 30 июня. В этот же день Невский районный суд будет решать вопрос лишения Сергея Бачевского статуса ректора Университета им. Бонч-Бруевича. С таким ходатайством вышли следователи. Они также просят продлить срок домашнего ареста главы вуза.

По версии следствия, в период с 1 июня 2015 года по 1 ноября 2016 года Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду трем коммерческим организациям, нарушив закон. Университету был причинен существенный вред – вуз недополучил 1,7 млн рублей.