ЗакС не разрешил помощникам депутатов высказываться публично

Законодательное собрание Петербурга отклонило законопроект "Справедливой России" о наделении помощников депутатов специальным статусом, позволяющим им публично высказывать свои суждения. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", фракция "Единой России" выразила опасения, что в этом случае вырастут ряды оппозиционеров.

Отметим, что инициативу на заседании 28 июня внёс глава фракции эсеров Алексей Ковалев. Он предложил разрешить штатным помощникам участвовать в политической деятельности (на данный момент их ограничивает в этом закон о госслужбе). Ковалев напомнил, что весной помощников депутатов отчитали за участие в митинге на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

"Кроме того, помощник должен приниматься на службу депутатом, а не главой органа власти",- добавил Ковалев.

"Благодарите историческую эпоху, господа бога и ещё кое-кого, что у вас вообще есть помощники. В других регионах их нет",- ответил на это спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Обосновывая то, почему не стоит голосовать за предложение Ковалева, единоросс Денис Четырбок заявил, что помощники могут умножить оппозиционные фракции.

"Мы рассматривали этот проект на профильной комиссии. Показательно, что представлял проект не сам Ковалев, а его помощник. При этом статусы депутата и помощника депутата различаются. Понятно, что представители малых фракций хотят размножиться. Это приведёт к тому, что будет проведена подмена понятий, и помощники парламентариев получат те полномочия, которые им не положены, так как их горожане не выбирали", – добавил единоросс.

В итоге городской парламент отклонил законопроект, за него проголосовали только 11 народных избранников.