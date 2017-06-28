Отвернувшуюся от убийства дежурную петербургской полиции наказали условно

Легкомысленное отношение сотрудницы полиции к просьбе о помощи закончилось гибелью человека в Петербурге. Не разглядевшая угрозу женщина получила условный срок и потеряла работу.

Как сообщили 28 июня в пресс-службе прокуратуры города, преступление произошло в октябре прошлого года в рабочую смену оперативной дежурной 85 отдела полиции Петродворцового района. По служебному телефону она приняла обращение от местной жительницы, сын которой угрожал убить её и мужа.

Суд установил, что дежурная проигнорировала заявление и не только не направила сотрудников проверить информацию, но и должным образом не отразила его в книге учёта. В тот же день врачи скорой проинформировали полицию об убийстве. Во время ссоры петербуржец всё же ударил отца ножом, от чего тот скончался.

Женщина попыталась скрыть свою ошибку и дописала про угрозу убийством в книге учёта, но бездействие утаить не удалось. Суд признал её виновной, как в преступной халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, так и в злоупотреблении должностными полномочиями.

С учётом признания вины, экс-сотрудница полиции получила три года условно. Эти же три года работать в сфере государственной и муниципальной службы суд ей запретил.