Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб

Нападающий Дмитрий Полоз высказался о своем переходе в петербургский футбольный клуб «Зенит» в среду, 28 июня.

«Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе. Поэтому я очень рад. С адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. А то, что много ребят из «Ростова» — это, как говорится, неплохо.

Возможность поработать с Манчини стала одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле», – цитирует Полоза пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» объявил о подписании контрактов с ростовскими нападающим Дмитрием Полозом и полузащитником Александром Ерохиным. Оба достались «Зениту» бесплатно в качестве свободных агентов. Контракты с ними подписан на три года.

Ранее из «Ростова» в «Зенит» уже перешли два игрока: полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев. Помимо них «Зенит» также подписал контракты с полузащитниками Дмитрием Богаевым («Тосно») и Далером Кузяевым («Ахмат»).