СОБР вскрыл сейфы петербургской фирмы, обслуживающей кассовые аппараты

Полиция при силовой поддержке СОБРа взломала сейфы компании, подозреваемой в многомиллионной неуплате налогов. Из-за следственных действий офисный центр на Гражданском проспекте был блокирован.

О «маски-шоу» в доме №111 по Гражданскому проспекту, которое началось около десяти утра 28 июня, «Фонтанке» рассказали очевидцы. По их словам, бойцы СОБРа Росгвардии ворвались в помещения компании «Искра», которая занимается обслуживанием контрольно-кассовой техники, забрали и взломали все закрытые металлические ящики с документами.

Как стало известно нашему корреспонденту, оперативно-следственные действия проводились сотрудниками экономической полиции ГУ МВД в рамках дела по статье «неуплата налогов». По версии Следственного комитета, в чьем производстве находятся материалы, компания за предыдущие несколько лет не перечислила в бюджет города 80 миллионов рублей.

Телефоны «Искры», по которым пытается дозвониться журналист «Фонтанки», не отвечают.