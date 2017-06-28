ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за законопроект депутата Елены Раховой о поддержке владельцев снесённых гаражей на заседании 28 июня. Ранее документ, разрешающий правовую неопределённость, предлагала Оксана Дмитриева, однако ее предложение городской парламент поддержать отказался.

По действующим нормам гаражники имеют право на компенсацию за снесённую собственность, однако в законе не учтены случаи, когда идёт речь о передаче земли без расторжения договора аренды. Результатом правовой неопределённости стал отказ инвестора и города выплатить компенсации за гаражи, идущие под снос на Малой Бухарестской улице.

Законопроект Дмитриевой ("Партия Роста") на прошлом заседании отказались вносить в повестку, так как неожиданно выяснилось, что дублирующий документ написала Рахова (ЕР), а по регламенту в этом случае законопроекты должны рассматриваться вместе. Сегодня Рахова внесла в повестку новый законопроект, написанный накануне. Как выяснилось, профильная комиссия по социальной политике даже собралась в заочном порядке и путём опроса поддержала документ коллеги из "Единой России".

Как заявил с трибуны депутат Борис Вишневский ("Яблоко"), во втором законопроекте Раховой предлагается внести изменения только в преамбулу, которая не имеет той юридической силы, как сам текст закона.

"Это юридическая пустышка",- определил яблочник, добавив, что никаких выплат после вступления в силу его в таком виде гаражники не получат.

По данным депутата Александра Рассудова (КПРФ), сейчас в Петербурге 618 га заняты под гаражи. Если застроить эту территорию детскими садами, то можно было бы решить вопрос устройства в дошкольные учреждения 180 тысяч детей, при этом, по его словам, существующие меры компенсации не достаточны для решения проблемы с гаражами.

Несмотря на протесты оппозиции, за законопроект Раховой проголосовали 42 депутата, а за законопроект Дмитриевой – лишь 9 человек.