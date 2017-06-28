За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше

Порядка 15% жителей Российской Федерации к концу первого квартала этого года живут за чертой бедности. При этом государство прогнозировало, что в 2017 году доля россиян в крайней нужде снизится до 12,9%.

О том, что реальные доходы граждан падают, сенаторам верхней палаты российского парламента с утра 28 июня рассказывала глава счетной палаты Татьяна Голикова. За чертой бедности за первые три месяца 2017 года находятся 22 млн россиян. «Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — цитирует Голикову РБК.

При этом чиновница напомнила, что в законопроект о поправках в годовой федеральный бюджет заложены другие, более оптимистичные цифры. Прогноз экспертов полагал снижение числа беднеющих людей с 13,9% в 2016 году на один процентный пункт.

Однако в январе – мае 2017-го реальные доходы населения снизились на 0,8% к прошлогоднему квартальному показателю, что естественным образом сказалось на уровне потребительского спроса. Все те же эксперты в конце 2016 года ожидали его роста за пять месяцев на 1,9%.

Напомним, что в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) значительно ниже прожиточного минимума: с 1 января 2017 года первый составлял 7500, а второй — 9909 рублей. В начале апреля Медведев распорядился снизить прожиточный минимум на 198 рублей, до 9691 рубля. В мае этого года Дмитрий Медведев пообещал, что два показателя сравняются за два года.

В середине июня президент России Владимир Путин констатировал, что уровень бедности в стране за пять лет вырос почти на 3%.