Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года

Смольный огласил сроки проектирования благоустройства Полежаевского парка в Красносельском районе Петербурга: на это уйдет два года. Сами работы по облагораживанию начнутся не раньше чем в 2019 году.

Как сообщили «Фонтанке» 28 июня в комитете по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ), проектно-изыскательские работы начнутся уже в этом году и закончатся не позднее 2019-го. Начата разработка технического задания для подрядчика, который будет выбран на конкурсе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, на благоустройство парка выделен 51 млн рублей. Соответствующие изменения уже внесены в закон о бюджете города.

Парк площадью свыше 155 гектаров расположен между Петергофским шоссе, проспектом Маршала Жукова и Авангардной улицей. Часть территории с прудами и фрагментами исторической планировки является памятником регионального значения.

Жители не раз жаловались, что парк давно пришел в упадок: его территория заболочена, часть дорожек и тропинок исчезла или заросла, а из 900 берез, посаженных в честь 900 дней блокады Ленинграда, осталось менее 700. В КБДХ говорят, что проект ремонта должен предусмотреть ремонт дорожек и газонов, многоуровневое озеленение, новые спортивные зоны и детские площадки. Ценные старые деревья сохранят и дополнят молодыми саженцами.

Отметим, ранее вокруг парка разгорелся конфликт из-за построенной на его территории небольшой церкви святой Нины. Защитники парка говорят, что после того, как там некоторое время назад был возведён этот деревянный храм, рядом с ним начали сносить деревья, появились «помойки, жилой дом, гараж, какие-то лачуги». Жители обратились с претензиями в комитет по благоустройству и 24 мая 2017 года получили ответ (имеется в распоряжении «Фонтанки»), в котором говорится, что в настоящее время рассматривается вопрос о корректировке границ парка, и занятый храмом участок может быть из него исключен. Получив такой ответ, активисты написали целый ряд жалоб – президенту, в прокуратуру, в городскую администрацию, а также обратились к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, который отреагировал, направив в комитет по охране памятников запрос по поводу состояния парка и разрешений на строительство.