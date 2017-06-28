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Общество
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28.06.2017 14:02

Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь

Директор Новосибирского театра оперы и балета и худрук Михайловского театра Владимир Кехман подтвердил «Фонтанке» оформление отпуска по уходу за ребенком после рождения дочери. Но уже 8-го июля он будет в Петербурге, а 13-го — в Новосибирске. 

С новостью о том, что Кехман на три года покидает Россию из-за  рождения ребенка вышли утром 28 июня несколько федеральных СМИ. «Фонтанке» Кехман подтвердил, что оформил отпуск по уходу за ребенком, но покидать страну и оба театра надолго не планирует.

«3 апреля у нас с Идой родилась дочь Анастасия. Чтобы быть с семьей, я действительно оформил отпуск. Но это касается только моей работы в качестве генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. На время моего отсутствия исполняет обязанности генерального директора Снежана Любарь, которую я назначил своим приказом. Приказ согласован с заместителем министра культуры РФ Александром Журавским. Моё физическое отсутствие в Новосибирске продлится, конечно же, не три года, а ровно столько, сколько позволит ситуация в театре, который успешно работает и готовится завершить роскошным гала-концертом текущий сезон. Это произойдет 13 июля, и тогда же мы заложим Аллею Звезд в сквере, примыкающим к оперному театру», – уверил он «Фонтанку».

предоставлено Владимиром Кехманом

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При этом в работе Кехмана в Михайловском театре ничего не изменилось, он выполняет ее в режиме удаленного доступа.  А 8 июля примет участие в коллегии министерства культуры, которая пройдет в северной столице. 

По словам Кехмана он продолжает удаленно работать и следить на всеми деталями театрального процесса: «Я использую это время для встреч с деятелями искусств в Европе, я провел множество переговоров с режиссерами, дирижерами, певцами, танцовщиками. Творческие планы для Новосибирска сформированы до 2020 года, скоро мы их объявим».

Отметим, что отпуск по уходу за ребенком может быть оформлен как отцом, так и матерью малыша на срок до 1,5 лет, с возможностью продлить его до 3 лет. При этом его можно прервать в любой момент, если «отпусник» решил выйти на работу официально.


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23.06.2017 16:44
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Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
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