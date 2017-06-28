Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб

Взрывотехники проверяют бесхозный предмет на станции метро Петербурга «Автово» днем 28 июня. Вход и выход временно закрыты.

Как сообщает пресс-служба подземки, станцию на красной ветке закрыли в 13:25. Всех пассажиров вывели на улицу, пока спецслужбы проверяют подозрительную находку. Поезда на платформе не останавливаются.

Напомним, после теракта в петербургском метро 3 апреля, когда из-за взрыва между «Технологическим институтом» и «Сенной площадью» погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист-смертник, станции регулярно закрываются на проверку. Так, взрывотехники находили в забытых вещах борщ со сметаной, счетчики и прочие личные вещи забывчивых петербуржцев.