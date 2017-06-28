Еще
14:16 28.06.2017
Новость часа
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
Пришлите свою новость!
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
12:30
Дрозденко: Ивангород станет ещё одним туристическим центром Ленобласти
12:22
Следующий военно-морской салон пройдет в Кронштадте
12:22
Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко
12:19
Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
12:14
В ДТП на Октябрьской набережной погиб таксист и ранен пассажир
12:10
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
12:05
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
12:05
Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон
11:56
Пенсионер сдал поддельную справку в МРЭО и пойдет под суд
11:38
Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование
11:27
На Ладоге нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад
11:20
Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох
11:15
Два российских парусника нарушили границу Финляндии
11:14
Экс-глава Центрального района Петербурга пожаловалась на своего последователя
11:05
Российская пара посоревнуется на ЧМ по перетаскиванию жён в Финляндии
10:58
Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya
10:45
ЗакС рассмотрит вопросы референдумов по Исаакию и отзыву оппозиционных депутатов
10:38
В Петербурге лихач наездил на 130 тысяч, но испугался за машину
10:31
В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю
10:30
На футбольный фестиваль Petersburg Cup приедут детские команды из Португалии и Болгарии
10:20
Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона
10:12
На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche
10:05
Зарплата привела руководителя ЖКС Центрального района к поборам под «Ленэнерго»
09:53
Финляндия введёт ограничения для несовершеннолетних в соцсетях
09:46
В Ленобласти воры оставили без гидроциклов олимпийского чемпиона Малышко
09:38
В квартире на Коллонтай нашли наркотический огород
09:28
В США заявили о существовании в России северокорейских трудовых лагерей
09:18
Депутат Петров предложил запретить изменять жёнам
09:10
В Петербурге пьяного иностранца задержали по заявлению о приставании к детям
09:01
У банкомата на Индустриальном задержали людей со скиммером
08:53
В Кузбассе чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями
08:45
Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии
08:37
Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов
08:29
Госдеп отказался предоставить доказательства подготовки Сирии к новой химатаке
08:21
Первая бизнес-миссия из Японии прибыла на Курилы
08:13
На Васильевском женщину сбили на глазах у семьи
08:05
СМИ заявляют о попавшем в плен в ЛНР разведчике из России
01:24
Звягинцев выступит в “Эрарте”
00:50
Адвокат Генри Резник уволился из МГЮА после установки мемориальной доски Сталину
00:37
В Ленобласти любят ёжики и профитроли
00:27
СМИ: Роскомнадзор привлечёт 12 экспертов для решения споров о блокировке сайтов
27/06
Мировые цены на нефть продолжили рост
27/06
Дуров опроверг информацию про обход блокировок Telegram в «два клика»
27/06
В метро Нью-Йорка два вагона поезда сошли с рельсов. Пострадали 34 человека
27/06
Сообщники Тесака получили от трёх до десяти лет колонии
27/06
Уволен сотрудник, из-за которого чуть не разобрали Ленинградскую областную больницу
27/06
Налётчики меньше чем за минуту обчистили ювелирный на Ленсовета
27/06
В Петербурге хакеры атаковали ГИБДД
27/06
Число пользователей Facebook достигло 2 миллиардов человек
27/06
Путин об акциях оппозиции: Все имеют право проявить инициативу
27/06
В «Магните» на Кузнецовской произошла утечка фреона. Трое в больницах
27/06
Росавиация поспорила с голландцами о вине «Бука» в крушении MH17
27/06
"Балтийской жемчужине" разрешили 45-метровую колокольню
27/06
Защитная зона вокруг парка «Александрино» исключена из ПЗЗ
27/06
Новая Голландия открывает концертный сезон
27/06
В Неве поднимается уровень воды
27/06
Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей
27/06
Столичного неонациста Максима Тесака Марцинкевича приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
28.06.2017 13:40

Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью

В Банке России создана специальная рабочая группа, которая будет выявлять уровень доступности кредитных организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Центробанк совместно с общественными объединениями инвалидов и представителями банковского сообщества инициирует разработку критериев оценки кредитных организаций по уровню доступности оказываемых ими финансовых услуг для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан. Это предложение председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной было поддержано руководителями 10 крупнейших российских банков на специальном семинаре, посвященном современным подходам к пониманию инвалидности и анализу сложностей, возникающих у инвалидов при обращении в кредитные организации, который прошел 26 июня.

Формирование безбарьерной среды равного доступа в финансовых организациях стало одним из приоритетов для мегарегулятора, отметила в своем выступлении Эльвира Набиуллина. Специально созданная при Банке России рабочая группа по обеспечению финансовой доступности для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан разработала дорожную карту, которая включает мероприятия по выявлению барьеров, препятствующих получению инвалидами базовых финансовых услуг, а также конкретные шаги по преодолению данных барьеров. В этой работе Банк России намерен активно взаимодействовать с Министерством труда и социальной защиты РФ, общественными организациями инвалидов и ведущими вузами страны, которые уже выразили готовность включить в учебные программы экономических и финансовых факультетов соответствующие курсы по формированию доступной среды и пониманию инвалидности.

Также глава Банка России высказала мнение о необходимости в ходе внедрения новых технологий и цифровых услуг сразу обращать внимание на то, чтобы они учитывали особенности людей с разными видами ограничений. При этом Эльвира Набиуллина напомнила о создаваемой регулятором системе поведенческого надзора, в рамках которой будет оцениваться качество взаимоотношений кредитных организаций с потребителями, в том числе с маломобильными гражданами и людьми с инвалидностью.

В свою очередь руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что Служба выделила отдельный канал для обработки жалоб и обращений людей с инвалидностью и будет отслеживать основные тенденции, позитивный опыт и сложности обслуживания таких потребителей в финансовых организациях.

По мнению советника Президента РФ Александры Левицкой, развитие финансовой доступности даст людям совершенно новые экономические возможности, позволит социализироваться и наравне с другими выбирать свой жизненный путь.

Кроме того, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов предложил руководителям топ-10 банков подумать над вопросом трудоустройства специалистов с инвалидностью, пояснив, что это поможет сотрудникам банковских офисов быстрее понять проблемы особенных клиентов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Tele2
28.06.2017 10:43

Роуминг Tele2 укрепился на Карибах

У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
КЕЙ
28.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг

В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
Во Владимирскую область съедутся волонтёры со всей страны
В Анненкирхе пройдет благотворительный концерт группы AcouStick
«Белый цветок» собрал более полумиллиона рублей для тяжелобольных детей
«Антон тут рядом» представит выставку «Люди должны быть разными» в «Царицыно»
В Лендоке пройдёт благотворительный классический концерт в пользу «Ночлежки»
В России запущен сайт социальных услуг для людей с инвалидностью
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
В Петербурге впервые проводится вокальный конкурс «ГОЛОСУЙ» для всех желающих
Кризисный центр для женщин создал анимационный ролик против насилия
Помогите обрести слух малышу
Ветерану труда требуется помощь
Один шаг до спасения маленькой жизни
День широко открытых дверей
Помогите Маше не остаться в инвалидной коляске
Для спасения малыша нужно более 4 миллионов рублей
Понять друг друга
Для победы над лейкозом нужны дорогие лекарства
Помогите исполнить мечту Артемия
Беда не приходит одна
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Telegram прощай! Или до свидания?

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.