Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью

В Банке России создана специальная рабочая группа, которая будет выявлять уровень доступности кредитных организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Центробанк совместно с общественными объединениями инвалидов и представителями банковского сообщества инициирует разработку критериев оценки кредитных организаций по уровню доступности оказываемых ими финансовых услуг для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан. Это предложение председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной было поддержано руководителями 10 крупнейших российских банков на специальном семинаре, посвященном современным подходам к пониманию инвалидности и анализу сложностей, возникающих у инвалидов при обращении в кредитные организации, который прошел 26 июня.

Формирование безбарьерной среды равного доступа в финансовых организациях стало одним из приоритетов для мегарегулятора, отметила в своем выступлении Эльвира Набиуллина. Специально созданная при Банке России рабочая группа по обеспечению финансовой доступности для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан разработала дорожную карту, которая включает мероприятия по выявлению барьеров, препятствующих получению инвалидами базовых финансовых услуг, а также конкретные шаги по преодолению данных барьеров. В этой работе Банк России намерен активно взаимодействовать с Министерством труда и социальной защиты РФ, общественными организациями инвалидов и ведущими вузами страны, которые уже выразили готовность включить в учебные программы экономических и финансовых факультетов соответствующие курсы по формированию доступной среды и пониманию инвалидности.

Также глава Банка России высказала мнение о необходимости в ходе внедрения новых технологий и цифровых услуг сразу обращать внимание на то, чтобы они учитывали особенности людей с разными видами ограничений. При этом Эльвира Набиуллина напомнила о создаваемой регулятором системе поведенческого надзора, в рамках которой будет оцениваться качество взаимоотношений кредитных организаций с потребителями, в том числе с маломобильными гражданами и людьми с инвалидностью.

В свою очередь руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что Служба выделила отдельный канал для обработки жалоб и обращений людей с инвалидностью и будет отслеживать основные тенденции, позитивный опыт и сложности обслуживания таких потребителей в финансовых организациях.

По мнению советника Президента РФ Александры Левицкой, развитие финансовой доступности даст людям совершенно новые экономические возможности, позволит социализироваться и наравне с другими выбирать свой жизненный путь.

Кроме того, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов предложил руководителям топ-10 банков подумать над вопросом трудоустройства специалистов с инвалидностью, пояснив, что это поможет сотрудникам банковских офисов быстрее понять проблемы особенных клиентов.