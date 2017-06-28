Концентрация на мяче

«Зенит» вечером во вторник вернулся в Петербург с первого сбора Роберто Манчини в Австрии. 30-го июня продолжать подготовку к сезону будет уже немного другая команда. «Фонтанка» по фото и видео со сборов постаралась проанализировать первый этап работы итальянского тренера в петербургском клубе. И, конечно же, задумалась о будущем.

Тренировочный процесс

Это не первая перезагрузка «Зенита», которую мы наблюдаем в последние годы. Эх, кажется, совсем недавно Андре Виллаш-Боаш принимал команду у нынешнего главного «Уфы» Сергея Семака. Только год прошел с первого сбора самого опытного тренера Европы Мирчи Луческу: я очень хорошо помню те июльские ощущения, когда казалось – сейчас заживем. И первый же матч Луческу – за Суперкубок – поманил иллюзиями: казалось в тот момент, что все будет хорошо. Фигушки-мигушки, сказался разрыв мировоззрений, «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом, и все завертелось.

Что бросается в глаза по тренировкам в Австрии: Манчини в порядке. Мы уже писали, что Роберто без дураков большой игрок в прошлом. Большой игрок в прошлом, который не гнушается играть в квадратах со своими футболистами, и выглядит он при этом прилично.

Я в определенных кадрах со сборов увидел человека, который умеет с мячом все: принять в движении и опустить на газон; отдать удобную передачу с фланга на угол вратарской; отдать специально неудобную передачу на уровень пупка нападающим. На одном из видео на официальном сайте Манчини делает передачи нападающим «Зенита» и громко требует: «Сконцентрируйтесь на мяче». Это про нынешний «Зенит». Манчини 52. Луческу, без иронии, так тоже мог когда-то, но в 71 год на тренировках так себя не вел; Боаш – переводчик, в футбол никогда не играл по-взрослому. Мне, как болельщику российского футбола, жаль, что Александр Кержаков не встретился с Манчини в тренировочном процессе, мне кажется, что Кержакову было бы интересно. Точно знаю: Олег Шатов, Александр Кокорин, Артем Дзюба могут многому научиться у Мистера. Если захотят . И это их выбор. Усов, если что, у Манчини нет.

Тренерский штаб

Манчини, как это принято в больших домах, зашел в «Зенит» со своими коллегами. Удивительно интересно наблюдать сейчас за тренировочным процессом. На занятиях снова появились GPS-датчики, которые отслеживают ускорения, рывки и прочие манеры бега футболистов во время тренировок; на первых занятиях брали экспресс-анализы крови, чтобы проанализировать, как мальчики справляются с нагрузками. Тренировки двухразовые, команда поделена на две группы, одна работает на поле, вторая – в тренажерном зале, на минитрампах и батутах в том числе: так ставятся связки.

"Фонтанка" писала, что в тренерский штаб Манчини вошел Игорь Симутенков; молодежку возглавил Александр Горшков, которому мы искренне желаем удачи. Симутенков мало того, что отличный тренер, он еще к тому же прекрасно знает итальянский: когда-то молодого нападающего "Динамо" в "Реджане" шнурки учил завязывать начинающий специалист Карло Анчелотти.

Помимо Симутенкова Манчини будут помогать Фаусто Сальсано, Анджелло Грегуччи, Иван Карминати. Также в тренерский штаб входят Анатолий Тимощук, Михаил Бирюков и Томислав Рогич (хорватский тренер вратарей, который приехал в Петербург вместе с тренерским штабом Луческу).

С Сальсано Манчини выигрывал трофеи в "Сампдории" в статусе игрока, потом оба работали в "Фиорентине", "Интере" и т.д. Специальность — организация обороны команды. Грегуччи 6 лет был защитником "Лацио", где тоже поиграл с Манчини. В 2012-м вошел в штаб Манчини в Манчестере. Карминати стал физиотерапевтом Невио Скалы в "Парме", потом пересекся с Свеном Гораном-Эрикссеном в "Лацио" и попал на чемпионаты мира 2002 и 2006. Карминити работал с Манчини и в "Интере", и в "Сити", и в "Галатасарае". Физиотерапевт Андреа Сканавино с 1998 по 2010 год работал в «Ювентусе», затем — в «Интере», где и познакомился с Манчини.

Оресте Чинквини, судя по всему, будет выполнять функции начальника команды. Илья Писарский, переводивший Манчини в "Ленинград-центре", сын медиаменеджера десятилетия Игоря Писарского, судя по всему, будет выполнять функцию технического перевода.

Товарищеские матчи

На сборах "Зенит" сыграл с болгарскими ЦСКА и "Лудогорцем" и оба раза проиграл. Единственный гол забил Панюков, делать какие-то выводы об основном составе бессмысленно: Манчини дал сыграть всем игрокам, включая молодых Николая Прудникова, Максима Карпова, Никиты Каккоева, Данилы Кругового, Кирилла Капленко. Анализировать скорость команды, находящейся под нагрузками, тоже не возьмусь: это как ставить диагноз по фотографии.

Состав

Нельзя не отметить размах нынешнего руководства "Зенита". Сергей Фурсенко и Константин Сарсания работают масштабно, с огоньком. Напомним, в "Зенит" к настоящему моменту уже перешли три футболиста в рамках программы "петербургские воспитанники возвращаются в отчий дом": Далер Кузяев из "Терека", Денис Терентьев из "Ростова", Дмитрий Богаев из "Тосно". Кстати, в рамках кампании "Вперед, в прошлое" селекционный отдел клуба во вторник возглавил Александр Бокий: он уже работал на этой должности с сентября 2006 года по декабрь 2008-го. Полузащитник "Ростова" же Эдуардо Нобоа не поехал с Курбаном Бердыевым в Казань, а выбрал новый вызов: в "Зените" сын главы военно-морского флота Колумбии взял освободившийся после ухода Данни 10-й номер. Нападающий литовского "Атлантаса" из Клайпеды Андрей Панюков отправился с "Зенитом" на сборы в Австрию и принял участие во всех трех товарищеских матчах. Во время группового этапа Кубка конфедераций поползли слухи, что еще два футболиста сборной и «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин тоже переезжают в Петербург. Сегодня слухи стали явью.

К моменту написания этого текста аргентинские и итальянские газеты активно сватали в "Зенит" трех игроков: защитника "Ромы" Костаса Манолоса (в 2010 году проигрывал "Зениту", выступая за АЕК), его одноклубника Леандро Паредеса и еще одного полузащитника "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси. Честно говоря, с учетом того, что в настоящий момент клуб покинул лишь Артур Юсупов (в – барабанная дробь – "Ростов" в аренду на сезон), что делать с этим великолепием – не очень понятно.

С высокой долей вероятности Манчини планирует играть по схеме 4-2-1-3. Вряд ли Манолос, Паредес и Дриусси покупаются сидеть в запасе. Судя по всему, Манолас и Паредес – эти те два самых мегатрансфера, которые анонсировал Фурсенко на июньской встрече с болельщиками. Очень интересно, кого на позиции второго центрального защитника в пару к Манолосу видит Манчини: левшу Доменико Кришито, который только что получил капитанскую повязку, или Бранислава Ивановича? Фурсенко в недавнем интервью отметил, что игроки, не вписывающиеся в игровую схему Роберто Манчини, покинут клуб. В том числе – известные игроки. Надо сказать, что в нынешнем "Зените" эпитету "известные" только Иванович и соответствует.

Попробуем посчитать идеальную схему с еще несостоявшимися трансферами: вратарь (пока на сборах номер 1 – Юрий Лодыгин, но Андрей Лунев восстанавливается после травмы колена, поэтому кто будет играть в Хабаровске 16 июля – непонятно); справа в обороне Игорь Смольников, слева – Юрий Жирков (блестяще провел Кубок конфедераций, к слову); два центральных – Манолас и Кришито; опорная зона: Паредес и Хави Гарсия; разгоняющий: Дриусси; группа атаки: Александр Кокорин, Олег Шатов, Артем Дзюба. Лимит на легионеров – соблюден, 5 россиян есть. Троих атакующих россиян могут в этой схеме менять еще и новички Полоз и Ерохин.

А теперь посчитаем тех, кто еще остался в запасе, кроме вратарей и двух лишних: Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Денис Терентьев, Луиш Нето, Александр Анюков, Дмитрий Богаев, Далер Кузяев, Маурисио, Жулиано, Нобоа, Роберт Мак, Лука Джорджевич, Эрнани, Йоан Молло – 12 человек. Половина из этих ребят не будут проходить даже в заявку на матч. Политическая фаза по возвращению петербуржских футболистов в заявку пройдена, Богаев, Кузяев, Терентьев, полагаю, точно в заявку попадут. Остается определить тех, кто "Зенит" покинет: собственно, эта фаза сейчас и начинается.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»