Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контрактов с двумя футболистами сборной России — нападающим Дмитрием Полозом и полузащитником Александром Ерохиным. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с обоими игроками контракты подписаны на три года.

Отмечается, что футболисты перешли в «Зенит» бесплатно на правах свободных агентов.

Дмитрию Полозу – 25 лет. В минувшем сезоне он отыграл 26 матчей в чемпионате РФПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. В национальной сборной Полоз дебютировал в сентябре 2014-го, провел 13 матчей (в том числе на Кубке конфедераций) и забил один мяч. О том, что он переходит в петербургский клуб, стало известно неделю назад.

Александру Ерохину – 27 лет. На его счету в прошлом сезоне 25 матчей за «Ростов», 4 гола и 2 передачи. В национальной сборной Ерохин дебютировал 31 августа 2016-го и провел в ее составе 11 матчей, в том числе — на Кубке конфедераций.