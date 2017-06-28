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28.06.2017 14:20

Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах

После второй хакерской атаки, произошедшей днем 27 июня на базы данных МВД России в целом и УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в частности, сотрудникам ведомства спустили бумагу о предпринимаемых для защиты мерах.

Документ признает угрозу для единой информационно-аналитической системы (ИСОД). В нем дается ряд рекомендаций, как правильно работать с антивирусными программами и письмами. Сотрудников просят внимательно отнестись к вложениям на финансовые темы. Ещё лучше – не открывать их.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 

 

Справка:

Напомним, 27 июня вирус-вымогатель Petya стал орудием масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании и государственные учреждения в ряде стран мира, в том числе в России, Украине, США. Программа шифрует содержимое жестких дисков, блокирует компьютеры и требует за разблокировку 300 долларов в биткойнах.


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