Вирус-вымогатель заставил полицию Петербурга опасаться писем о финансах
После второй хакерской атаки, произошедшей днем 27 июня на базы данных МВД России в целом и УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в частности, сотрудникам ведомства спустили бумагу о предпринимаемых для защиты мерах.
Документ признает угрозу для единой информационно-аналитической системы (ИСОД). В нем дается ряд рекомендаций, как правильно работать с антивирусными программами и письмами. Сотрудников просят внимательно отнестись к вложениям на финансовые темы. Ещё лучше – не открывать их.
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Справка:
Напомним, 27 июня вирус-вымогатель Petya стал орудием масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании и государственные учреждения в ряде стран мира, в том числе в России, Украине, США. Программа шифрует содержимое жестких дисков, блокирует компьютеры и требует за разблокировку 300 долларов в биткойнах.