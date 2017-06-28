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ЖКХ
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28.06.2017 13:13
7 Комментариев

ЖКХ-битва за Красное Село

Смольный пытается вернуть контроль над управлением домами Красносельского района. Здесь частники близки к монополии, и, по мнению властей, это вгоняет жителей в долги.
ЖКХ-битва за Красное Село
Замир Усманов/Интерпресс

Кредиторскую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в жилищном комитете Петербурга обсуждали на прошлой неделе. На совещание было приглашено руководство Красносельского и Красногвардейского районов. Рефреном звучала сентенция, что частные управляющие компании накопили столько долгов, что спасти петербуржцев может только перевод их домов под контроль государственных ЖКС.

В целом по Петербургу город управляет двумя третями от 100 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, а вот в Красносельском районе соотношение в пользу частных УК, которые делят между собой почти 95 процентов рынка. Из 38 управляющих организаций городские здесь только две. Главный аргумент Смольного в споре за дома — хоть у госпредприятий и имеются долги перед ресурсоснабжающими организациями, но они растут медленнее. Например, за год эта скорость упала с 23% до 2%, а с начала года задолженность и вовсе сократилась. Частные компании такими успехами похвастаться не могут. А чиновники составляют списки особо им неприятных.  

Без права на собрание

Негативный рейтинг Смольного составляют уже знакомые жителям «Фонтанки» компании: ООО «ЖКСервис», «УК Евротракт», ООО «Финансовый центр ГЦКС» и другие. Компании не новые, и люди в них узнаваемые. «Евротракт» – относительно недавнее приобретение крупнейшего холдинга ГИТ и его владельца Гранта Агасьяна. «ФЦ ГЦКС» возглавляет Дмитрий Федоров, в прошлом гендиректор двух жилкомсервисов за номером 2: в Невском и Пушкинском районах. За «ЖКСервисом» (более 130 домов) угадывается фигура Евгения Пургина. Он также много лет на рынке, в свое время основал компанию «Стакс». Формально больше не является собственником ООО «ЖКСервис», но возглавляет Ассоциацию управляющих и эксплуатирующих организаций в жилой сфере, куда общество входит. Сам Пургин рассказал корреспонденту «Фонтанки», что из числа учредителей компании вышел после личного конфликта с руководством Красносельского района.

По мысли Пургина, его уход не избавил ООО «ЖКСервис» от постоянных проверок, якобы инициированных районной администрацией. Оружием массового поражения являются собрания собственников, которые инициирует жилищное агентство с тем, чтобы сменить управляющую. Пока безуспешно.

Город исходит из того, что раз он владеет квартирами госфонда, то подконтрольное ему жилищное агентство вполне может бросить клич об общем собрании наравне с другими собственниками. Евгений Пургин же ссылается на петербургское положение об администрации районов, по которому чиновники могут инициировать общее собрание в трех случаях: если надо решить, как формировать фонд капремонта, если управляющая компания лишилась лицензии и если собственниками не выбран совет дома. «Толковать этот закон расширительно нельзя, так как каждая ветвь власти должна быть ограничена рамками закона, – говорит Пургин. – Мы уже подали жалобу в УФАС, сроки рассмотрения вышли и были продлены антимонопольной службой для более детального анализа ситуации».

«В соответствии с ч.2 ст.45 ЖК РФ любой собственник помещения (физическое или юридическое лицо) имеет право инициировать общие собрания, – парируют в аппарате профильного вице-губернатора Николая Бондаренко. -  Таким образом, никаких противоречий законодательству нет. На практике администрация инициирует общие собрания очень редко, в основном, в тех случаях, когда ситуация с управляющей компанией критическая».

Раздвоение «ЖКСервиса»

О мотивах чиновников можно спорить, о конкретных долгах – уже сложнее. Именно «ЖКСервис» лидер по этому показателю среди названных частников. Задолженность, как подсчитали в Смольном, – 277,9 млн руб., в том числе просроченная – 265,2 млн рублей. В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали о 152 млн и 132 млн рублей соответственно. У Водоканала, как выяснилось, тоже есть что предъявить: предприятие поставляет в дома «ЖКСервиса» холодную воду и производит водоотведение с 2012 года, и в добровольном порядке ей эти услуги не оплачивали ни разу, только по исполнительным листам. Задолженность на 25 мая составила 126 млн рублей. При этом за деньгами приходится бегать. По словам представителей Водоканала, ГУП постоянно запрашивает  в налоговых органах информацию о новых счетах компании-должника, чтобы наложить на них требования.

«Да, управляющей организации действительно приходилось открывать новые счета, чтобы расплачиваться с лифтовиками, Спецтрансом и т. п., – признает Пургин. – Сейчас уже нет. На всех расчётных счетах старого «ЖКСервиса» лежат исполнительные листы РСО. С них списывается только зарплата сотрудникам, а дальше гасится задолженность перед ресурсниками в порядке очереди. И эта задолженность скоро будет погашена». Водоканал, подозревая злоупотребления, направил заявление в прокуратуру, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Когда на этом фоне в районе появилось второе ООО «ЖКСервис», отличающееся от первого только ИНН, администрация и ресурсники напряглись. Слишком хорошо известна практика, при которой набравшая долгов управляющая компания меняет оболочку, а старое юрлицо просто банкротит (как тот же ГЦКС). В 2015 году 20 домов из 137 перевели под новую УК. По словам Пургина, речь идет о самых доходных домах, за счет которых по факту и существуют сейчас оба жилкомсервиса. Они располагаются на улицах Пионерстроя, Тамбасова, Летчика Пилютова. Остальной фонд изначально убыточен, там хватает домов, которые просто идут под расселение по программе реновации, говорит Евгений Пургин.

Договоры с ресурсниками и ВЦКП перезаключили от имени второго «ЖКСервиса», однако в реестре горжилинспекции здания все так же числятся за прежней компанией. Администрация района протоколы собраний в этих домах не признала, и дала поручение ВЦКП по крайней мере не перечислять в адрес новорожденной организации деньги, которые платят наниматели квартир госфонда.

Так и сложилась нынешняя конфигурация. Первый «ЖКСервис» гасит задолженность из текущих платежей жителей, иначе можно нарваться и на состав преступления вроде «уклонения от уплаты долга» или «неисполнения решения суда». Новый «ЖКСервис» также успел набрать долгов: 18 млн рублей перед Водоканалом и 52 млн перед ГУП «ТЭК». По информации Водоканала, «ЖКСервис» номер два перечисляет за воду лишь 60% от выставляемых цифр. У компании свой взгляд: на 1 мая общая задолженность компании составляет 54 млн рублей, из них 17 млн удерживаются ВЦКП, порядка 5 млн — недоначисления из-за нормативов по общедомовым нуждам, 20 млн — долг населения. На счету ВЦКП всего находится порядка 50 млн рублей нанимателей. «ЖКСервис» судится за подвисшие 15 млн, дело сделало полный круг, включая кассацию, и вернулось в первую инстанцию. Опыт успешного взыскания у компании есть. Во Фрунзенском районе таким образом у ВЦКП отсудили 12 млн рублей неосновательного обогащения, вычислительный центр оспаривает это решение в Верховном суде.

Холодная война

В настоящее время в городе работают 255 частных организаций, у них 4431 дом площадью 37, 2 млн квадратных метров. У 45 городских ЖКС 14 259 домов (63,5 млн квадратов). Ранее в Смольном неоднократно заявляли о том, что частники радикально обгоняют жилкомсервисы по темпам роста долга. На начало мая соотношение было 15% к 2%, говорят в администрации. Частники не советуют мериться цифрами. По подсчетам Ассоциации управляющих и эксплуатирующих организаций, в жилой сфере долги компаний с участием города перевалили за 8 млрд, частных — не дошли и до 1,4 млрд.

Чиновники обращают внимание на динамику. По их словам, жилкомсервисы начали сокращать размер задолженности, например, в Калининском и Приморском районах. Евгений Пургин утверждает, что ЖКС с госучастием находятся в Петербурге в привилегированном положении, с ними заключаются госконтракты, на которые частники рассчитывать не могут: «Всё ЖКХ при нынешней системе по определению убыточно. Сегодня в квитанции 30% начислений — это жилищные услуги, 70% – ресурсы. И при этом за управление ресурсами управляющие организации не получают ни копейки. Это как если бы торговая сеть 70% ассортимента продавала без наценки, а еще и тратила, как мы, на претензионную работу, на проценты ВЦКП и т. д. Существуют убытки и из-за нормативных ограничений. Эти правила игры установило государство, а меры финансовой поддержки не предусмотрело».

В Смольном не понимают, почему в ассоциации говорят от имени всего частного сегмента. В городе хватает управляющих компаний, которые справляются в предложенных обстоятельствах. В позитивном рейтинге Смольного «ПолиСтрой», «КомСервис», «Сервис-Недвижимость» и другие. Тем не менее Евгений Пургин уверен, что администрация настроена на монополизацию рынка: «На районы и комитет возложены хозяйственные функции, фасады, крыши и т. п., поэтому они не нацелены на развитие конкурентного рынка услуг управления многоквартирными домами. И нет ни одного государственного органа, который бы реально отвечал за создание благоприятных условий для конкуренции в ЖКХ. Частный бизнес, с точки зрения чиновника, плохо управляем, на все их указания частник отвечает вопросом: а где деньги? Его не заставишь убрать территорию, которая ему не принадлежит. А ЖКС пойдет и сделает, ни о чем не спросит. Госпредприятия не волнует экономика».

«Правительство города ни в коем случае не покушается на право частных компаний работать на рынке ЖКУ, оно выступает за объективность и опирается на конкретные результаты работы за 2016-2017 года, – говорит вице-губернатор Николай Бондаренко. – В настоящее время долг перед РСО у частных компаний растет, у государственных за 1 год снизился с 27% до 2%.  Это произошло благодаря разработке новых программных продуктов, обучению персонала и другой работе, которую государственные компании делают, а частные нет».

«Говорить о том, что частников выгоняют, нельзя, – считает глава СРО "МежРегионРазвитие" Владислав Воронков. – Есть иногда избыточный контроль за организациями, на которые обращает внимание жилком или районные администрации на основании их статистики. Но в каждой отдельной истории должен разбираться суд или правоохранительные органы, если есть подозрение в каких-то элементах мошенничества. Пока правоохранители не сильно вмешиваются в этот рынок, передавая такие решения органам жилищного надзора и районам».  

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (7)
dragvs
28 июня 2017 г. 14:15
_Чтец_: Так УК с госучастием в итоге накопили непропорционально больше долгов.
_Чтец_
28 июня 2017 г. 14:03
GK406:
Реально уходит в разы меньше (два-четыре).
Ну так тогда частные УК должны были несказанно прибыльными, за счет получаемой с конечного потребителя разницы. А они отчего-то все в убытках. Может, в бизнесе надо что-то подправить?
Vik
28 июня 2017 г. 13:59
А причём тут г.Красное Село, если речь в статье идет о части Красносельского р-на СПб (Сосновой Поляне)?!!!
GK406
28 июня 2017 г. 13:52
_Чтец_: Какой рынок, если поставщики основных услуг — монополисты? С тарифами непонятно как считаемыми, но каждый год повышаемыми. Тот же газ — 10 кубов или 60 рублей с человека в месяц. Вроде как рублей немного, а вот 10 кубов газа на плите не сжечь. Реально уходит в разы меньше (два-четыре). Т.е. действительно врут.
jukigor
28 июня 2017 г. 13:39
BrotherRabbit:
со страной не повезло
будете называться вашингтонцами — совсем другая жисть начнется )))
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