Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне

На Международном военно-морском салоне, который начался 28 июня в Петербурге, не будет непременного «гвоздя программы» — выступления пилотажных групп. Вместо этого организаторы обещают демонстрационные пролеты российских самолетов.

О демонстрационных полетах, которые проведет подразделения 6-й армии ВВС и ПВО, рассказал журналистам генеральный директор ЗАО «Морской Cалон» Михаил Золотарев. По его словам, первый пролет МиГ-31, Су-34 и Су-27 запланирован сегодня на 13.00. В последующие дни пройдет еще несколько.

В то же время, вопреки традиции, в 2017 году на салоне не будет выступления пилотажных групп – «Русских витязей» или «Стрижей». Как уточнил Золотарев, пилоты выполняли «задачи боевой подготовки, летали в Крыму», после чего положены нормативные промежутки для реабилитации техники и личного состава.

Военно-морской салон – 2017 продлится в городе на Неве до 2 июля. На нем будет представлено более 50 различных судов, зарегистрированы 443 участника, среди которых 50 иностранных компаний.