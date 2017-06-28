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28.06.2017 12:42

С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге

Во всем мире Петербург знают как город белых ночей, разводных мостов и гранитных набережных. Жить на берегу Невы дано не каждому!*
С окнами на Неву. Какие дома на набережных есть в Петербурге
Четыре горизонта

Даже в нашей «северной Венеции», богатой на водные пространства, новых видовых жилых комплексов у Невы немного – ведь набережных на всех не хватит... Почти каждое из таких предложений – «хит»!

Эксперты рынка недвижимости подсчитали, что даже среди петербургских новостроек бизнес-класса вид на воду имеют лишь около 20%. А в массовом сегменте их и того меньше. Действительно, совсем нечасто обладатели квартир в доме комфорт-класса могут поразить гостей открывающейся из окна водной панорамой!

Непетербургская набережная

Среди тех, кому повезло, – будущие жители «Дома на набережной», который строится в Невском районе, близ метро «Елизаровская», компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI). Дополнительный плюс этого места в том, что берег Невы здесь – это не только живописный вид, но и прекрасное, атмосферное место для прогулок или утренних пробежек. Ведь тихая Перевозная набережная не имеет транзитного движения транспорта, на ней почти нет автомобилей. Нет и привычных для Петербурга гранитных парапетов.

Словом, как ни посмотри – снизу ли, сверху ли – достоинства места трудно не оценить. Это не центр, поэтому цена квадратного метра соответствует верхнему массовому сегменту. Но при этом с верхних этажей «Дома на набережной» водная гладь просматривается на километры – вид не хуже, чем у многих домов бизнес-класса! Особенно хороши освещенные набережные и подсвеченные мосты в темное время суток. Строительство дома завершится в 2018 г.

Терраса с видом на Смольный

На другом берегу Невы, ниже по течению, привлекает внимание горожан и туристов новый жилой комплекс – дом «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы». Отсюда, с пересечения Свердловской набережной и Пискаревского проспекта, открываются такие виды на Смольный собор и Большеохтинский мост, каких вы не встретите больше нигде в городе.

К этому пейзажу обладатели квартир в новом ЖК пока только привыкают, хотя ежедневно могут наблюдать его из своих окон и с открытых террас. Дом сдан в конце 2016 г. Пока в продаже остаются квартиры и в корпусах бизнес-класса, и в «комфорте» – можно выбрать то, что более доступно.

Ривьера – от слова «река»

Петербургские острова – уникальное место! Взять, например, Петровский. Дом «Петровская ривьера», который строится здесь, выходит фасадом на тихую набережную Малой Невки. Потока людей и автотранспорта здесь не встретишь. Вдоль набережной – променад для жителей дома... Петровский остров – вообще место довольно уединенное. При этом отсюда сравнительно недалеко до центра города, открываются виды и на Васильевский остров, и на устье Невы. Особенно повезет обладателям квартир с террасами.

Благодаря достоинствам локации (рядом – вода, большие зеленые массивы парков на соседних островах) Петровский остров уже начинает развиваться как зона элитной застройки. В последние годы здесь все меньше действующих предприятий, все больше строится респектабельных жилых комплексов. Один из них – «Петровская ривьера», которая будет сдана в 2018 г.

*"На правах рекламы"


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