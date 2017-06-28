«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта

Футбольный клуб «Зенит» закрыл все финансовые вопросы с бывшим главным тренером Мирчей Луческу. Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, румынский специалист больше не имеет претензий к петербургской команде.

Луческу было выплачено 2,5 млн евро при изначальном требовании компенсации в размере 4 млн евро за недоработанный год контракта. При этом вопросы со штабом Луческу еще остаются. Напомним, из него в «Зените» остались только тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.

Румын Мирча Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту». Новым главным тренером петербургской команды в конце мая стал итальянец Роберто Манчини, а Луческу возмущенно заявил, что руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта. За досрочный разрыв договора бывший наставник требовал 2 миллиона евро.

Позже стало известно о намерении Луческу обратиться в Международную федерацию футбола, если не петербургский клуб не выплатит ему 4 млн евро по контракту, который по состоянию на 16 июня якобы всё ещё был действителен. Сообщалось, что «Зенит» отказывался выполнять условия 71-летнего специалиста. Между сторонами шли переговоры.