Следующий военно-морской салон пройдет в Кронштадте

Восьмой военно-морской салон, который 28 июня открылся в Петербурге, станет последним, который проходит в «Ленэкспо». В 2019 году выставка переедет в Кронштадт.

О переезде мероприятия корреспонденту «Фонтанки» рассказал глава комитета по промышленной политике и инновациям Смольного Максим Мейксин. Ранее предполагалось, что салон может сменить прописку уже в 2017 году, однако в итоге это решение отложили. По словам Мейксина, сейчас оно принято окончательно.

Военно-морской салон – 2017 продлится до 2 июля. На нем будет представлено более 50 различных судов, зарегистрированы 443 участника, среди которых 50 иностранных компаний.