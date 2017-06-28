Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали 28 июня на акции против реновации у здания Совета Федерации.

Как сообщает РБК, политик участвовал в пикете против, приуроченном к началу заседания верхней палаты, на котором сенаторы проголосуют за проект закона о реновации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вышла к участникам акции и призвала их прекратить протест.

«Наверное, решили, что я плохо поговорил с Валентиной Ивановной Матвиенко», — прокомментировал Митрохин из ОВД по Тверскому району столицы.

Ранее, 14 июня, Митрохина задержали во время пикета против реновации возле Госдумы.