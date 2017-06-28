Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», – советуют родители нынешних выпускников школы.

После того как стали известны все результаты ЕГЭ,77% выпускников остались недовольны выставленными баллами. Что нужно сделать летом родителю и ученику, чтобы не стать частью печальной статистики?

1) Выбрать профессию и направление

Ученики, которые заранее выбирают направление и вуз, лучшим образом подготовлены к экзаменам, так как во время учебного года они используют время для подготовки к экзаменам, а не для поисков себя. Летом можно пройти профориентационные тесты или посетить специальные лагеря.

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2) Выбрать возможные вузы для поступления

После того как Вы прошли профориентацию, нужно составить список наиболее подходящих вузов для поступления. Он должен состоять как минимум из 15 вариантов и содержать информацию баллах, бюджетных местах и конкурсе. Таким образом, у вас сформируются четкие цели и понимание того, на какие предметы необходимо сделать упор при подготовке.

3) Узнать всё, что ждёт в 11 классе

Чтобы в сентябре начать подготовку, уже летом необходимо:

– узнать, как избежать ошибок сдающих ЕГЭ-2017 и что ждать от ЕГЭ-2018

– понять, как найти лучшего репетитора

– пройти диагностику знаний по предметам ЕГЭ

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Для тех, кто хочет разобраться всём, что связано с 11 классом ещё летом, 2 июля в Санкт-Петербурге пройдёт специальный форум, на котором вы сможете найти ответы на все вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: http://maximumtest.ru/events/ege или по телефону: 8-800-775-83-71

Место проведения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект дом 1/47