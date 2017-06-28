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28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
maximumtest.ru

 «Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», – советуют родители нынешних выпускников школы.

После того как стали известны все результаты ЕГЭ,77% выпускников остались недовольны выставленными баллами. Что нужно сделать летом родителю и ученику, чтобы не стать частью печальной статистики?

1) Выбрать профессию и направление
Ученики, которые заранее выбирают направление и вуз, лучшим образом подготовлены к экзаменам, так как во время учебного года они используют время для подготовки к экзаменам, а не для поисков себя. Летом можно пройти профориентационные тесты или посетить специальные лагеря.

maximumtest.ru
maximumtest.ru

2) Выбрать возможные вузы для поступления
После того как Вы прошли профориентацию, нужно составить список наиболее подходящих вузов для поступления. Он должен состоять как минимум из 15 вариантов и содержать информацию баллах, бюджетных местах и конкурсе. Таким образом, у вас сформируются четкие цели и понимание того, на какие предметы необходимо сделать упор при подготовке.

3) Узнать всё, что ждёт в 11 классе
Чтобы в сентябре начать подготовку, уже летом необходимо:
– узнать, как избежать ошибок сдающих ЕГЭ-2017 и что ждать от ЕГЭ-2018
– понять, как найти лучшего репетитора
– пройти диагностику знаний по предметам ЕГЭ

maximumtest.ru
maximumtest.ru

Для тех, кто хочет разобраться всём, что связано с 11 классом ещё летом, 2 июля в Санкт-Петербурге пройдёт специальный форум, на котором вы сможете найти ответы на все вопросы.

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: http://maximumtest.ru/events/ege или по телефону: 8-800-775-83-71

Место проведения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект дом 1/47


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