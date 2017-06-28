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28.06.2017 12:19

Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях

Стало известно, почему защитник итальянского футбольного клуба «Рома» Костас Манолас опоздал на контрольное медобследование перед переходом в петербургский «Зенит».

Как сообщает 28 июня на своем сайте журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, игрок недоволен, что размер его зарплаты в контракте прописан в российских рублях. Насколько принципиальна позиция футболиста по этому вопросу и может ли это повлиять на заключение сделки, не уточняется.

Напомним, медобследование должно было начаться в 8.30 утра в римской клинике «Вилла Стюарт», однако Манолас не приехал к назначенному времени.

Ранее сообщалось, что в России грек будет получать 5 миллионов евро. В сезоне 2016/17 Манолас отыграл за «Рому» 45 матчей и отдал две голевые передачи.


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