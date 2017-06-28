Еще
14:17 28.06.2017
Новость часа
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
Пришлите свою новость!
14:11
Полоз о своем переходе в «Зенит»: Рад, что попал в такой великий клуб
14:06
СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге
14:03
ЗакС проголосовал за "закон-пустышку" в поддержку гаражников
14:02
Владимир Кехман показал «Фонтанке» свою дочь
13:54
За три месяца 2017 года бедных в России стало на два миллиона больше
13:40
Центробанк составит рейтинг доступности кредитных организаций для людей с инвалидностью
13:38
Правительство Финляндии рассказало подробности покупки дома в Петербурге
13:32
Благоустройство Полежаевского парка начнется не раньше 2019 года
13:26
Метро «Автово» закрыто на время работы спецслужб
13:20
Игроки сборной России Полоз и Ерохин официально перешли в «Зенит»
12:52
Боевые задачи помешали пилотажным группам выступить на Военно-морском салоне
12:42
«Зенит» выплатил Луческу 2,5 млн евро компенсации за расторжение контракта
12:30
Дрозденко: Ивангород станет ещё одним туристическим центром Ленобласти
12:22
Следующий военно-морской салон пройдет в Кронштадте
12:22
Митрохина задержали на пикете в Москве после беседы с Матвиенко
12:19
Манолас недоволен тем, что «Зенит» хочет закрепить его зарплату в рублях
12:14
В ДТП на Октябрьской набережной погиб таксист и ранен пассажир
12:10
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
12:05
Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов
12:05
Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон
11:56
Пенсионер сдал поддельную справку в МРЭО и пойдет под суд
11:38
Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование
11:27
На Ладоге нашли тело рыбака, пропавшего неделю назад
11:20
Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох
11:15
Два российских парусника нарушили границу Финляндии
11:14
Экс-глава Центрального района Петербурга пожаловалась на своего последователя
11:05
Российская пара посоревнуется на ЧМ по перетаскиванию жён в Финляндии
10:58
Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya
10:45
ЗакС рассмотрит вопросы референдумов по Исаакию и отзыву оппозиционных депутатов
10:38
В Петербурге лихач наездил на 130 тысяч, но испугался за машину
10:31
В машине петербуржца нашли полкилограмма тротила и саблю
10:30
На футбольный фестиваль Petersburg Cup приедут детские команды из Португалии и Болгарии
10:20
Из «БМВ» яхтенного шкипера украли полмиллиона
10:12
На Типанова Lexus «с иголочки» уехал благодаря Porsche
10:05
Зарплата привела руководителя ЖКС Центрального района к поборам под «Ленэнерго»
09:53
Финляндия введёт ограничения для несовершеннолетних в соцсетях
09:46
В Ленобласти воры оставили без гидроциклов олимпийского чемпиона Малышко
09:38
В квартире на Коллонтай нашли наркотический огород
09:28
В США заявили о существовании в России северокорейских трудовых лагерей
09:18
Депутат Петров предложил запретить изменять жёнам
09:10
В Петербурге пьяного иностранца задержали по заявлению о приставании к детям
09:01
У банкомата на Индустриальном задержали людей со скиммером
08:53
В Кузбассе чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями
08:45
Эрдоган допустил проведение новой военной операции на севере Сирии
08:37
Рейс в Монастир из Петербурга задерживается на 12 часов
08:29
Госдеп отказался предоставить доказательства подготовки Сирии к новой химатаке
08:21
Первая бизнес-миссия из Японии прибыла на Курилы
08:13
На Васильевском женщину сбили на глазах у семьи
08:05
СМИ заявляют о попавшем в плен в ЛНР разведчике из России
01:24
Звягинцев выступит в “Эрарте”
00:50
Адвокат Генри Резник уволился из МГЮА после установки мемориальной доски Сталину
00:37
В Ленобласти любят ёжики и профитроли
00:27
СМИ: Роскомнадзор привлечёт 12 экспертов для решения споров о блокировке сайтов
27/06
Мировые цены на нефть продолжили рост
27/06
Дуров опроверг информацию про обход блокировок Telegram в «два клика»
27/06
В метро Нью-Йорка два вагона поезда сошли с рельсов. Пострадали 34 человека
27/06
Сообщники Тесака получили от трёх до десяти лет колонии
27/06
Уволен сотрудник, из-за которого чуть не разобрали Ленинградскую областную больницу
27/06
Налётчики меньше чем за минуту обчистили ювелирный на Ленсовета
27/06
В Петербурге хакеры атаковали ГИБДД
27/06
Число пользователей Facebook достигло 2 миллиардов человек
27/06
Путин об акциях оппозиции: Все имеют право проявить инициативу
27/06
В «Магните» на Кузнецовской произошла утечка фреона. Трое в больницах
27/06
Росавиация поспорила с голландцами о вине «Бука» в крушении MH17
27/06
"Балтийской жемчужине" разрешили 45-метровую колокольню
27/06
Защитная зона вокруг парка «Александрино» исключена из ПЗЗ
27/06
Новая Голландия открывает концертный сезон
27/06
В Неве поднимается уровень воды
27/06
Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей
27/06
Столичного неонациста Максима Тесака Марцинкевича приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Предыдущие новости
Архив материалов
Лахта центр
Версия для печати
28.06.2017 12:10

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»

Служба строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) выдала «Газпрому» разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра». Как сообщили 28 июня «Фонтанке» в петербургском ведомстве, документ был выдан после тщательной проверки всей документации.

В Госстройнадзоре также уточнили характеристики строительства: общая площадь 171 835 кв. м, высота 88 м, два подземных этажа, 2-13 надземных этажа, вместимость 3118 человек.

«Правительством Санкт-Петербурга проект ПАО "Газпром" признан стратегическим. Он будет реализован на участке, прилегающем к территории общественно-делового комплекса "Лахта Центр"», — прокомментировали в  пресс-службе МФК «Лахта Центр».

Комплекс предназначен для структур «Газпрома» и сопутствующих «Лахта Центру» объектов. В нем предусмотрены: паркинг, крытый внутренний двор, поликлиника, рестораны и т. д.

Напомним, что завершение строительства «Лахта Центра» намечено на 2018 год.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07

Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?

«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Tele2
28.06.2017 10:43

Роуминг Tele2 укрепился на Карибах

У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
КЕЙ
28.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг

В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»
Лахта Центр перерос телебашню
Главгосэкспертиза вновь одобрила проект «Лахта центра»
«Лахта центр» преодолел 300 метров
В "Лахта центре" установлены первые лифты
«Лахта центр» в поисках креатива
Маятник Фуко может быть размещён в "Лахта центре"
К «Лахта центру» подведут электричку и подземный переход
Как «Лахта центр» создает облака
Как растет «Лахта центр»
«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?
Что видно с самых высоких обзорных площадок Петербурга
Строительство «Лахта центра»: технологии экономят время
Как строится "Лахта центр"
Лахту оставили на бездорожье
«Лахта-центр» объявил конкурс на проект благоустройства берега Лахтинской гавани
Создатели «Лахта центра» опубликовали панораму с высоты будущего небоскреба
«Лахта центр» примеряется к новому доллару
Авторы «Лахта центра» рассказали, как будут мыть фасады и бороться с пожарами в небоскребе
«Отказ от развития подземного пространства - градостроительная ошибка»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто эти люди? Опубликован список влиятельных интернет-деятелей

Грифоны на Банковском мосту изменят цвет

Telegram прощай! Или до свидания?

Новости компаний
maximumtest.ru
28.06.2017 12:07
Год до ЕГЭ: к чему быть готовым?
«Выбирать вуз и готовиться к ЕГЭ нужно заранее», - советуют родители нынешних выпускников школы.
Tele2
28.06.2017 10:43
Роуминг Tele2 укрепился на Карибах
У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
«Энфилд»
27.06.2017 17:32
ЖК «Энфилд» получил аккредитацию по военной ипотеке
Первый и второй строящиеся дома квартала «Энфилд» аккредитованы «Сбербанком» по программе военной ипотеки.
«Победа»
27.06.2017 15:16
«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
Ultra City
27.06.2017 13:21
«Северный город» приступил к отделке МОП в Ultra City
В ЖК Ultra City, который компания «Северный город» возводит на Комендантском проспекте, начался один из заключительных этапов строительства
«Главстрой-СПб»
27.06.2017 11:59
«Главстрой-СПб» запустил семейный квест «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», объявляет о старте семейного квеста «Строим главное».
«Эталон ЛенСпецСМУ»
27.06.2017 10:38
В Группе «Эталон» поздравили 4000-го покупателя с начала 2017 года
26 июня 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 4000-го покупателя с начала года.
«Город мастеров»
26.06.2017 16:23
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»
Второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в пос. Большое Исаково Калининградской области, аккредитован Сбербанком.
pixabay.com
26.06.2017 15:46
«ТаксовичкоФ» и «Дом Культуры Льва Лурье» отправят всех желающих в 1917 год
Служба такси «ТаксовичкоФ» и историк Лев Лурье создали аудиоэкскурсию по главным местам революционного Петрограда, где проходили ключевые события Великой Октябрьской Революции. Это единственная в России экскурсия, которую можно посетить в любое время дня и ночи, просто вызвав такси.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.