Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра»

Служба строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) выдала «Газпрому» разрешение на строительство комплекса возле «Лахта Центра». Как сообщили 28 июня «Фонтанке» в петербургском ведомстве, документ был выдан после тщательной проверки всей документации.

В Госстройнадзоре также уточнили характеристики строительства: общая площадь 171 835 кв. м, высота 88 м, два подземных этажа, 2-13 надземных этажа, вместимость 3118 человек.

«Правительством Санкт-Петербурга проект ПАО "Газпром" признан стратегическим. Он будет реализован на участке, прилегающем к территории общественно-делового комплекса "Лахта Центр"», — прокомментировали в пресс-службе МФК «Лахта Центр».

Комплекс предназначен для структур «Газпрома» и сопутствующих «Лахта Центру» объектов. В нем предусмотрены: паркинг, крытый внутренний двор, поликлиника, рестораны и т. д.

Напомним, что завершение строительства «Лахта Центра» намечено на 2018 год.