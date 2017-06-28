Второй рейс из Петербурга в Монастир откладывают из-за опаздывающих самолётов

Непунктуальность тунисского перевозчика заставила сидеть на чемоданах пассажиров двух рейсов 28 июня. Самолёты из Монастира вылетают с опозданием как минимум на девять часов.

Как следует из информационного табло Пулково, посадку на задержанный рейс BJ 809 тунисской авиакомпании Nouvelair Tunisie с полудня перенесли ещё на 40 минут. Борт из Монастира в Петербург всё ещё не прилетел.

Второй рейс BJ403 на тунисский курорт также оказался задержан, пока – на девять часов. Вместо обещанного вылета в 13:10, пассажиров попросили подождать до десяти часов вечера.

В петербургском аэропорту «Фонтанке» пояснили, что причина – в позднем прибытии воздушного судна в Пулково. Согласно табло монастирского аэропорта, в среду самолёты также опаздывают во Внуково.

В компании, которая представляет тунисского перевозчика в Северной столице, ни одну из задержек пока не прокомментировали.

Предполагается, что туристов рейса BJ403 представители авиакомпании заранее известят об отложенном отдыхе, и ещё несколько сотен человек не сменят предыдущий «караул» в Пулково.