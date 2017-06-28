Боевые корабли пришли в Петербург на Военно-морской салон

16 боевых кораблей Военно-морского флота России пришвартовались у причалов Морского вокзала на территории «Ленэкспо», где 28 июня открывается восьмой петербургский Международный военно-морской салон (МВМС-2017).

Как сообщили в Министерстве обороны, группу кораблей возглавляет новейший фрегат «Адмирал Макаров». Также для участия в салоне прибыли малый ракетный корабль проекта «Серпухов», корвет «Стойкий», корабль противоминной обороны проекта «Александр Обухов», противодиверсионный катер «Нахимовец», а также патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Всего посетителям покажут около 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, пограничной службы ФСБ России и судостроительных предприятий.

Для участия в МВМС-2017, который продлится до 2 июля, в город на Неве прибыли 86 военных делегаций из 76 стран.