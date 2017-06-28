Потенциальный новичок «Зенита» Манолас опоздал на контрольное медобследование

Защитник итальянского футбольного клуба «Рома» Костас Манолас 28 июня должен пройти медобследование в клинике «Вилла Стюарт» у себя на родине для перехода в петербургский «Зенит». Как сообщает Football Italia, после этого должно состояться подписание контракта с сине-бело-голубыми.

Ожидалось, что футболист уже в 8:30 утра появится в медицинском учреждении, но его приезд откладывается на неопределенное время. Тем не менее угрозы заключению сделки нет, и к концу сегодняшнего дня должно быть официально объявлено о переходе.

Ранее сообщалось, что 26-летний Манолас подпишет пятилетнее соглашение с «Зенитом». В Петербурге он будет получать пять миллионов евро за сезон.

Трансфер должен был быть двойным. Вместе с Маноласом в Северную столицу из «Ромы» должен переехать полузащитник Леандро Паредес. За обоих игроков петербуржцы заплатят 60 млн евро.