Третье уголовное дело сотруднику проектного бюро Петербурга добавил порох

Второй визит чекистов в квартиру специалиста проектного бюро на Васильевском острове закончился новым уголовным делом для её владельца. Выяснилось, что при первом обыске они проглядели взрывчатые вещества.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники ФСБ и оперативники уголовного розыска снова наведались к хозяину арсенала 27 июня. Он уже проходит подозреваемым по двум уголовным делам – за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Мужчина хранил дома винтовку Мосина, патроны и небольшой запас растительного наркотика, предположительно, для личного пользования. Все это нашли в квартире на Вёсельной улице ещё в начале июня. Во вторник криминальный анамнез дополнили более 100 граммов бездымного пороха. Смесь, согласно экспертному заключению, предназначена для снаряжения патронов к боевому нарезному оружию.

Ещё одно уголовное дело не повлияло на меру пресечения, примененную к 27-летнему хозяину изъятого. Он уже находится под подпиской о невыезде.