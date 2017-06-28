Экс-глава Центрального района Петербурга пожаловалась на своего последователя

Экс-глава Центрального района Петербурга, депутат Законодательного собрания от «Единой России» Мария Щербакова заявила, что районные власти препятствуют осуществлению ее деятельности. Об этом она сообщила 28 июня на заседании городского парламента.

По словам Щербаковой, новый глава района Андрей Хлутков отказался публиковать статьи о ее депутатской деятельности. В частности, в районную газету не взяли материалы о том, как депутаты посетили полигон «Северный», поскольку чиновники решили, что эта тема не имеет отношения к Центральному району. Щербакова убеждена в обратном, отметив, что жители имеют право знать о состоянии окружающей среды.

Также народная избранница заметила, что столкнулась и с другой проблемой: районные власти отказались предоставлять ей информацию о жилищном вопросе избирательницы, которая пришла к ней с просьбой о помощи. Отказ чиновники обосновали законом о персональных данных.

«Считаете ли вы необходимым дать поручение вице-губернатору о проведении проверки соблюдения должностными лицами администрации требований закона?» – задала вопрос в рамках депутатского запроса губернатору Петербурга Георгию Полтавченко Щербакова.

Во время выступления бывшей чиновницы в зале заседаний возникли вопросы и к ней самой. Оппозиционный депутат Борис Вишневский заявил, что и сам раньше страдал от подобного отношения со стороны Щербаковой. «Ваши обращения я всегда брала на личный контроль», – парировала депутат.

Парламентарии Щербакову поддержали, несмотря на претензии. За запрос проголосовали 42 депутата.