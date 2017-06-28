Symantec дал простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya

Американская компания Symantec, специализирующаяся на противовирусном программном обеспечении, выпустила простые рекомендации по борьбе с вирусом-вымогателем Petya, атаковавшим системы компаний по всему миру 27 июня.

Как пишет компания в своем твиттере, чтобы защититься от вируса, нужно создать файл под названием perfc и разместить его в папке Windows на диске C. Проникая в компьютер, вирус проверяет систему на наличие заражения, и такой файл имитирует его. Создать файл можно в программе «Блокнот». Из имени документа будет необходимо удалить расширение .txt.

Напомним, накануне днем Petya поразил системы множества компаний и государственных учреждений. В России от него пострадали «Роснефть», «Башнефть», «Ощадбанк» и другие компании.

Petya аналогичен вирусу-вымогателю WannaCry. Вредоносная программа зашифровывает содержимое жесткого диска компьютера и требует заплатить 300 долларов за ключ к шифру. По данным Symantec, Petya существует с 2016 года.