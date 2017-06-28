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28.06.2017 10:43

Роуминг Tele2 укрепился на Карибах

Роуминг Tele2 укрепился на Карибах
Tele2

У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.

Клиентам компании теперь доступна услуга автоматического голосового роуминга и мобильный интернет в сети Digicel в: Ангилье, Антигуа и Барбуде, Арубе, Барбадосе, Бонэйре, Гайане, Гаити, Гваделупе, Гвиане, Гренаде, Доминике, Кюрасао, Мартинике, Монтсеррате, Панаме, Сальвадоре, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Суринаме, Терксе и Кайкосе, Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Бермудских и Британских Виргинских островах, Островах Кайман.

Для оптимизации расходов клиенты оператора могут подключить опцию «Разговоры без границ», которая позволяет принимать все вызовы по более низкой цене. Подключить «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#. Абоненты Tele2 могут оптимизировать расходы на интернет, подключив опцию «Интернет за рубежом», которая позволит получить 10 Мб трафика за небольшую плату.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».


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28.06.2017 10:43
Роуминг Tele2 укрепился на Карибах
У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
«Победа»
27.06.2017 15:16
«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
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В поселке Лосево Ленинградкой области пройдет фестиваль водного спорта "Вуокса-2017". Профессионалы, любители и гости соберутся на старейшее мероприятие, посвященное активному отдыху.
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