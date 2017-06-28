Роуминг Tele2 укрепился на Карибах

У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.

Клиентам компании теперь доступна услуга автоматического голосового роуминга и мобильный интернет в сети Digicel в: Ангилье, Антигуа и Барбуде, Арубе, Барбадосе, Бонэйре, Гайане, Гаити, Гваделупе, Гвиане, Гренаде, Доминике, Кюрасао, Мартинике, Монтсеррате, Панаме, Сальвадоре, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Суринаме, Терксе и Кайкосе, Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Бермудских и Британских Виргинских островах, Островах Кайман.

Для оптимизации расходов клиенты оператора могут подключить опцию «Разговоры без границ», которая позволяет принимать все вызовы по более низкой цене. Подключить «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#. Абоненты Tele2 могут оптимизировать расходы на интернет, подключив опцию «Интернет за рубежом», которая позволит получить 10 Мб трафика за небольшую плату.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».